Prima pagină » Știri externe » Putin este gata să se vadă cu Zelenski, dar are o cerință fermă

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova nu respinge ideea unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit liderului de la Kremlin, dacă Zelenski este cu adevărat interesat de negocieri, ar putea veni la Moscova. Putin a făcut această declarație în timpul unei întâlniri cu presa de seara trecută, după parada de Ziua Victoriei de la Moscova.

Oficialul rus a declarat, însă, că nu va iniția o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar nici nu o va refuza. Potrivit acestuia, întâlnirea ar putea avea loc dacă partea ucraineană va lua inițiativa, relatează RIA „Novosti”, reluată de vz.ru/.

„Am auzit din nou că Zelenski este gata să organizeze o întâlnire personală. Nu am refuzat niciodată acest lucru. Nu propun această întâlnire, dar dacă cineva o face, vă rog, oricine dorește poate să vină la Moscova și ne vom întâlni”, a declarat Putin în timpul unei conferințe de presă.

Șeful statului rus a subliniat, de asemenea, că o întâlnire este posibilă doar dacă se ajung la acorduri finale privind un tratat de pace pe termen lung. De asemenea, Kremlinul a admis posibilitatea unei întâlniri într-o țară terță.

„Ne-am putea întâlni într-o țară terță, dar numai după ce se va ajunge la acorduri finale privind un tratat de pace, care ar trebui conceput dintr-o perspectivă istorică pe termen lung: să participăm la acest eveniment sau să semnăm ceva, dar acesta trebuie să fie punctul final”, a declarat Putin.

Putin a relatat, de asemenea, că premierul slovac Robert Fico i-a transmis cuvintele lui Zelenski despre disponibilitatea sa pentru o întâlnire personală. Acesta a precizat că semnale similare fuseseră deja primite de mai multe ori de la Kiev.

„Am auzit din nou, în conversația mea cu Fico, că partea ucraineană, domnul Zelenski, este gata să organizeze o întâlnire personală, dar nu este prima dată când auzim asta”, a spus Putin.

Liderul rus a adăugat că nu a primit niciun mesaj special din partea ucraineană în urma conversației sale cu Fico: „Domnul Fico mi-a povestit despre întâlnirea sa cu Zelenski. Nu este ca și cum ar fi existat vreun mesaj special acolo”, a adăugat Putin.

Ușakov: „Lasă-l să sune“

Consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a declarat că semnale similare vin de mult timp din partea Ucrainei. El a menționat că informațiile despre pregătirea pentru negocieri au fost transmise anterior prin diverși intermediari.

Potrivit lui Ușakov, președintele american Donald Trump s-a numărat printre cei care au ridicat problema.

„Și președintele nostru a răspuns în repetate rânduri că, dacă (Zelenski n.r.) dorește, vă rog să-l lăsați să sune la Moscova; suntem gata să-l primim și să negociem. Să sune.”, a spus Ușakov.

Singura dată când președinții celor două țări s-au întâlnit a fost la Paris, în 2019.

