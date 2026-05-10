Ion Cristoiu: „Schema gândită de sistem va fi una cu doi premieri. Primul nu poate face guvern și pică, iar al doilea va fi Bolojan”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat posibilitatea formării unei alianțe între PSD și AUR după căderea guvernului. Invitatul a spus că actuala putere ar încerca să blocheze o astfel de formulă politică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Discuția a pornit de la întrebarea dacă o majoritate PSD-AUR ar putea ajunge la guvernare și dacă președintele Nicușor Dan ar accepta desemnarea unui premier susținut de această formulă parlamentară.

Nicușor Dan nu va accepta o majoritate PSD-AUR

Scriitorul a spus că președintele ar refuza o astfel de soluție și ar încerca să păstreze actuala direcție politică.

„Nu, că se împușcă ăla de la Cotroceni. Nu vrea. Păi esența vieții lui este asta. El a fost pus acolo cu un cip. Scoate-i cipul. Păi în cipul ăla intră aia, aia.”, spune el.

Întrebat ce variantă ar putea alege președintele dacă respinge o majoritate PSD-AUR, Ion Cristoiu a răspuns:

„Îl desemnează pe Bolojan.”, afirmă acesta.

Ion Cristoiu: „În scenariu este că PSD-ul se rupe”

Invitatul a explicat că actuala putere ar putea încerca o strategie în două etape pentru a ajunge din nou la un guvern condus de Ilie Bolojan.

„Face ce vrea. O schemă pe care ei o gândesc este că desemnează prima dată pe unul de 2 lei care să cadă și la al doilea, având în vedere că nu poate să cadă, așa zic ei pentru că sunt anticipate, îl votează, cum să spun eu, și pe cățelul lui Bolojan.”, spune Ion Cristoiu.

Discuția s-a mutat apoi spre poziția PSD în perioada următoare.