Amendă de 1.012 lei pentru toți șoferii români care fac acest lucru în timp ce așteaptă la semafor

În traficul aglomerat din România, orice moment petrecut în trafic se poate transforma într-unul de maximă tensiune și frustrare.

Nu de puține ori, șoferii își pierd răbdarea și depășesc coloana de mașini oprite la semafor, o manevră de „șmecherie” rutieră.

Acești conducători auto câștigă câteva secunde în plus, dar riscă să rămână fără permisul de conducere.

Obiceiul este larg răspândit în Capitală, dar și în alte orașe mari ale țării, precum Timișoara, Cluj-Napoca sau Iași.

Acolo, aglomerația îi face pe șoferi să caute „scurtături” care se pot lăsa cu sancțiuni rutiere dure.

Șoferii care au stârnit indignare în trafic

Un exemplu controversat este cel al unui șofer cu numere de București, care a efectuat o depășire ilegală în Timișoara pentru a ajunge în fața coloanei de mașini oprite la semafor.

Manevra a fost una extrem de riscantă și a pus în pericol siguranța rutieră.

Depășirea coloanei nu are însă o singură formă. În practică, șoferii aleg să ignore rândul format la semafor și folosesc diverse variante, toate periculoase și ilegale.

Circulă pe contrasens pentru a ajunge în față, pe linia de tramvai, pe marginea drumului sau pe banda de urgență.

Forțează intrarea în fața altor vehicule oprite, iar, în intersecțiile aglomerate și prăfuite din Capitală, aceste manevre nu fac decât să inflameze nervii șoferilor. Rezultă claxoane agresive și înjurături, dacă nu se ajunge chiar la agresiuni fizice.

Codul Rutier este clar

Codul Rutier este clar în privința depășirii coloanei la semafor. Legislația actualizată pentru 2026 interzice explicit depășirea vehiculelor oprite la culoarea roșie a semaforului.

Conform OUG 195/2002, articolul 100, această abatere este sancționată indiferent de banda sau modalitatea prin care este realizată manevra.

„Codul Rutier actualizat pentru 2026 arată explicit că depășirea vehiculelor oprite la culoarea roșie a semaforului este interzisă. Articolul 100 din OUG 195/2002 stabilește că abaterea duce la suspendarea permisului, indiferent de banda sau zona folosită pentru manevră.”

Dincolo de aspectul legal, autoritățile avertizează că asemenea fapte pot crește drastic riscul de accidente în intersecții, mai ales în condiții de trafic intens.

Șoferii care încalcă legea suportă consecințe directe și usturătoare la buzunar:

– amendă între 4 și 5 puncte-amendă

– echivalentul a aproximativ 810 – 1.012,5 lei

– suspendarea permisului de conducere pentru 30 de zile

– În plus, permisul este reținut imediat, iar șoferul primește dovadă de circulație pentru o perioadă limitată, după care rămâne fără dreptul de a conduce.

Polițiștii atenționează că depășirea coloanei reprezintă o problemă de siguranță publică. Multe din asemenea manevre nesăbuite au dus la:

– accidente în intersecții

– tamponări în lanț

– blocarea completă a traficului

– reacții agresive între șoferi

– În special în zonele urbane aglomerate, o singură manevră riscantă poate afecta zeci de participanți la trafic.

