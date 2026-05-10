Prima pagină » Actualitate » Analiză Bloomberg: statele membre NATO se așteaptă ca Trump să retragă și mai mulți soldați americani din Europa

Analiză Bloomberg: statele membre NATO se așteaptă ca Trump să retragă și mai mulți soldați americani din Europa

Analiză Bloomberg: statele membre NATO se așteaptă ca Trump să retragă și mai mulți soldați americani din Europa
NATO se așteaptă ca Trump să retragă și mai mulți soldați americani din Europa / foto ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Dezvăluiri puternice făcute de agenția de știri Bloomberg: statele membre NATO se așteaptă ca președintele american Donald Trump să retragă și mai multe trupe din Europa. Informația a prins contur după anunțul Pentagonului privind relocarea unui număr de aproximativ 5.000 de soldați din Germania.

Surse familiarizate cu subiectul au declarat, sub protecția anonimatului, că diplomați de rang înalt din rândul aliaților NATO sunt de părere că Trump va anunța și alte retrageri.

Pe listă ar fi inclusiv din Italia, acolo unde americanii operează câteva baze importante.

Ce alt scenariu au aliații NATO

Din câte se pare, un alt scenariu vizează încetarea participării SUA la anumite exerciții militare. Totodată, ar fi avută în vedere și redirecționarea forțelor din țările față de care Trump este nemulțumit către altele considerate „prietene”.

Totul a prins contur după ce președintele SUA a declarat, într-un interviu telefonic pentru publicația italiană Corriere della Sera, că „SUA încă analizează” dacă să retragă trupele americane din bazele italiene. Trump a subliniat că Washingtonul a fost întotdeauna alături de Roma, dar „Italia nu a fost acolo când am avut nevoie de ea”.

Retragerea militarilor din unele state NATO reprezintă un semnal suplimentar al nemulțumirii lui Trump față de unii aliați, precum Germania și Spania. Pe aceste două state le  acuză că nu oferă suficient sprijin în războiul declanșat de Israel și SUA împotriva Iranului.

„Am avea de suferit la fel de mult sau chiar mai mult decât țările europene pe care le-am identifica ca ținte pentru pedepsire dacă am încerca să ne reducem semnificativ forțele sau prezența”, a declarat, pentru Bloomberg, Gordon Davis, general-maior în rezervă și fost înalt oficial NATO.

Câți soldați americani sunt în Europa

Încă de la revenirea sa la Casa Albă, Donald Trump a amenințat de mai multe ori că ar putea retrage SUA din NATO. În plus, el a cerut aliaților să majoreze cheltuielile de apărare de la 2% la 5% din PIB.

În prezent, în Europa sunt staționați aproximativ 85.000 de soldați americani. Numărul fluctuează pe măsură ce unitățile se întorc acasă sau SUA își consolidează prezența pentru exerciții militare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Soldaţii americani pleacă din România! Șeful MApN „reconfirmă legătura solidă dintre România și SUA, partenerul nostru strategic”

Polonia cere mai multe trupe americane. „Nu există o Europă sigură fără soldații americani”

Șefa diplomației UE susține că retragerea soldaților americani din Germania a fost „o surpriză“. „Pilonul european al NATO trebuie întărit”

Danemarca intră în alertă. Armata a primit ordin să fie pregătită de luptă în cazul unui atac american asupra Groenlandei. Soldați echipați cu muniție de război

Recomandarea video

Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Adevarul
Unde se găsesc cele mai ieftine apartamente în București și în marile orașe
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Click
Ce a descoperit Carmen Hara în data de naștere a lui Ioan Isaiu? Numerologia care i-a schimbat destinul: „A ținut tensiunea în el, fără să arate cât îl costă”
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Cancan.ro
Motivul HALUCINANT pentru care criminalul din Bihor a ucis-o pe Alice. A recunoscut în fața anchetatorilor!
Ce se întâmplă doctore
Alertă sanitară hantavirus după decesele de pe vasul de croazieră! Numărul pacienților a crescut. Simptomele cheie și perioada de incubație, conform OMS
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Știința dezvăluie de ce este bine să călătorești
MESAJ Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
17:07
Putin amenință, din nou, Armenia cu soarta Ucrainei dacă continuă apropierea de Uniunea Europeană
FLASH NEWS Ministra Oana Țoiu vine cu explicații, după ce criticile lui Nicușor Dan la adresa UE au ajuns în presa internațională
17:01
Ministra Oana Țoiu vine cu explicații, după ce criticile lui Nicușor Dan la adresa UE au ajuns în presa internațională
NEWS ALERT Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
16:52
Avionul cu cei 14 spanioli de pe nava cu hantavirus a aterizat la Madrid. Ce alte state au organizat zboruri de repatriere din Tenerife
FLASH NEWS Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce s-a întâmplat cu numele său și în ce scopuri a fost folosit
16:49
Călin Georgescu, mesaj de ultimă oră. Ce s-a întâmplat cu numele său și în ce scopuri a fost folosit
REACȚIE Ludovic Orban crede că Ilie Bolojan ar putea fi numit, din nou, în funcția de premier: „Va trece în Parlament ca prin brânză”
16:36
Ludovic Orban crede că Ilie Bolojan ar putea fi numit, din nou, în funcția de premier: „Va trece în Parlament ca prin brânză”
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale
16:33
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale

Cele mai noi

Trimite acest link pe