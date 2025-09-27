Te apuci de renovări? SALUBRIZARE 5 îți explică ce trebuie să faci cu deșeurile (P)

Salubrizare Sector 5 S.A. vine în sprijinul locuitorilor care desfășoară lucrări de renovare și au nevoie de colectarea sacilor cu moloz.

Procedura este simplă:

1. Apelezi call centerul companiei: 031.9450

2. Soliciți ridicarea sacilor de moloz și oferi adresa exactă.

3. Un reprezentant îți va comunica ziua și intervalul orar în care echipa ajunge la tine, precum și detalii despre costuri.

4. În ziua stabilită, sacii trebuie să fie lăsați la limita proprietății / lângă punctul de colectare indicat.

„Serviciile de ridicare a molozului sunt contra cost, iar informațiile complete se oferă la momentul solicitării. Împreună menținem curățenia și un Sector 5 mai verde!”, transmite Salubrizare 5, pe Facebook.

Foto: Shutterstock – Salubrizare 5

