SALUBRIZARE 5: Locuitorii Sectorului 5 își pot ridica personal etichetele și recipientele pentru pubele (P)

12 sept. 2025, 12:25, Diverse
Primăria Sectorului 5 anunță locuitorii că își pot ridica, personal, etichetele pentru pubele și recipientele solicitate. Cetățenii le pot lua de la Garajul Pucheni, situat în Strada Pucheni, de luni până vineri.

„Societatea Salubrizare Sector 5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, aduce modificări în ceea ce privește etichetarea pubelelor. În consecință, a fost luată decizia de a le oferi cetățenilor posibilitatea de a ridica, personal, etichetele pentru recipiente, inclusiv de a ridica recipientele solicitate”, transmite Primăria Sectorului 5, pe Facebook.

Modificarea a survenit ca urmare a numărului mare de solicitări pentru încheierea de noi contracte și a volumului mare de etichetări ce trebuie realizate într-un timp scurt.

Pentru ridicarea etichetelor / recipientelor, bucureștenii se pot prezenta la Garajul Pucheni, situat în strada Pucheni nr. 79, de luni până vineri, între orele 08:00 -15:00.

Procedura este simplă, însă locuitorii Sectorului 5 trebuie să țină cont de următoarele lucruri:

  • Nu trebuie să se prezintă la punctul de lucru din Pucheni fără cartea de identitate. Este necesară pentru confirmarea adresei.
  • Trebuie să figureze în baza de date cu contract nou de salubrizare sau să-l fi actualizat pe cel vechi.
  • Nu trebuie să vină după etichete / recipiente dacă abia au semnat contractul. Sunt rugați să mai aștepte trei zile, pentru că e nevoie de puțin timp până când contractul va fi înregistrat în baza de date.

