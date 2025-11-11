Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 11 într-o egalitate corectă

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 – 1 = 11 într-o egalitate corectă

11 nov. 2025, 18:07, Teste IQ
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 18 - 1 = 11 într-o egalitate corectă

Cum poate mutarea unui singur chibrit să restabilească 18 – 1 = 11 într-o egalitate corectă. Tot ce trebuie să faci este să privești cu atenție. Testul propus nu este neapărat simplu, iar puțini sunt cei care reușesc să identifice răspunsul corect într-un relativ scurt. Numai geniile pot să ofere răspunsul în numai câteva secunde.

Testul IQ este rezervat exclusiv pentru genii.

Testul propus de data aceasta pare simplu la prima vedere, cu o operație matematică de clasele primare, dar nu este chiar așa. În esență, tot ce trebuie să faci să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta egalitatea 18 – 1 = 11.

