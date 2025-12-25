Prima pagină » Știri externe » Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei

Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei

25 dec. 2025, 22:31, Știri externe
Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei

Volodimir Zelenski a avut joi o discuție de aproximativ o oră cu reprezentanții președintelui SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner. Aceștia au discutat în principal despre formatul întâlnirilor bilaterale pentru implementarea păcii în Ucraina, dar și despre un calendar al întâlnirilor dintre delegațiile ucraineană și americană.

Președintele Ucrainei a descris conversația ca fiind una „substanțială și constructivă” și a menționat că s-au discutat „idei bune” despre formatele de negocieri și viitoarele întâlniri. Discuția a avut loc în contextul în care Zelenski a prezentat ieri un proiect de plan de pace în 20 de puncte, care servește acum drept cadrul principal de negocieri între Kiev și Washington.

În cadrul discuției telefonice au mai participat și membri cheie ai delegației ucrainene de pace: Rustem Umerov, negociatorul șef al Ucrainei, Andrii Sybiha‎, ministrul de Externe, și Andrii Hantov. Președintele Ucrainei și-a exprimat speranța că „acordurile de Crăciun” și ideile discutate astăzi se vor dovedi utile în atingerea unui rezultat concret pentru soluționarea conflictului care în luna februarie împlinește 4 ani.

Până în prezent, Rusia nu a oferit un punct de vedere cu privire la actualul plan de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că președintele Putin a fost informat despre propuneri, dar că Rusia își va formula un răspuns oficial după o analiză detaliată.

Recomandările autorului:

Putin testează reacția NATO chiar în ziua de Crăciun. Rusia a trimis două bombardiere strategice în nordul Marii Britanii

SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, pesimistă pentru 2026: 2025 a fost dificil, dar anul viitor va fi cu mult mai rău!

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Israelul a eliminat un comandant cheie iranian din Forțele Quds în sudul Libanului
21:11
Israelul a eliminat un comandant cheie iranian din Forțele Quds în sudul Libanului
Momentul în care Magia Crăciunului a oprit Marele Război. Cum a fost „pus pe pauză” măcelul din Primul Război Mondial
20:16
Momentul în care Magia Crăciunului a oprit Marele Război. Cum a fost „pus pe pauză” măcelul din Primul Război Mondial
VIDEO Trump s-a înfuriat pe comediantul Stephen Colbert şi cere CBS să-i anuleze emisiunea imediat: „Trimiteţi-l la culcare!”
19:30
Trump s-a înfuriat pe comediantul Stephen Colbert şi cere CBS să-i anuleze emisiunea imediat: „Trimiteţi-l la culcare!”
DEZVĂLUIRI SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
18:25
SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
VIDEO Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
18:09
Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
17:56
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Click
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine "iarna secolului", potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Pământul ar fi putut fi devastat de explozii spațiale „invizibile”

Cele mai noi