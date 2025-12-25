Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, Witkoff și Kushner, despre negocierile de pace. Se așteaptă răspunsul Rusiei

Volodimir Zelenski a avut joi o discuție de aproximativ o oră cu reprezentanții președintelui SUA pentru Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner. Aceștia au discutat în principal despre formatul întâlnirilor bilaterale pentru implementarea păcii în Ucraina, dar și despre un calendar al întâlnirilor dintre delegațiile ucraineană și americană.

Președintele Ucrainei a descris conversația ca fiind una „substanțială și constructivă” și a menționat că s-au discutat „idei bune” despre formatele de negocieri și viitoarele întâlniri. Discuția a avut loc în contextul în care Zelenski a prezentat ieri un proiect de plan de pace în 20 de puncte, care servește acum drept cadrul principal de negocieri între Kiev și Washington.

În cadrul discuției telefonice au mai participat și membri cheie ai delegației ucrainene de pace: Rustem Umerov, negociatorul șef al Ucrainei, Andrii Sybiha‎, ministrul de Externe, și Andrii Hantov. Președintele Ucrainei și-a exprimat speranța că „acordurile de Crăciun” și ideile discutate astăzi se vor dovedi utile în atingerea unui rezultat concret pentru soluționarea conflictului care în luna februarie împlinește 4 ani.

Până în prezent, Rusia nu a oferit un punct de vedere cu privire la actualul plan de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat că președintele Putin a fost informat despre propuneri, dar că Rusia își va formula un răspuns oficial după o analiză detaliată.

