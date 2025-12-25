Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu, mesaj de Crăciun: „Să avem credință, orice s-ar întâmpla”

25 dec. 2025, 22:18, Actualitate
Călin Georgescu a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, cu ocazia Crăciunului. În deschiderea mesajului său, Călin Georgescu citează cuvintele domnitorului Petru Rareș, în care amintește să avem credință, orice s-ar întâmpla”.

În aceste zile de sărbătoare ale Nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale.

avem credință, orice s-ar întâmpla, și conștientizăm virtuțile strămoșilor noștri, spre a-i ridica în panteonul nemuririi. În strămoși se află Adevărul! De timpurile noastre de glorie trebuie ne amintim, spre a renaște în glorie. Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât”, spunea domnitorul Petru Rareș”, a scris Călin Georgescu.

Călin Georgescu încheie mesajul său cu urarea de la La mulț ani.

Pentru cei care vor veni după noi, știe patria noastră nu înseamnă doar o bucată de pământ care se poate vinde ori negocia, ci mai înseamnă raiul la care putem ajunge doar dacă ne jertfim pentru ea.

Nașterea Domnului cu pace și cu sfântă bucurie in inimile tuturor! La mulți și binecuvântați ani!”, mai spune acesta.

