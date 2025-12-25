Care este cel mai lung drum din lume: se întinde pe 30.600 km, leagă două continente și traversează 14 țări

Care este cel mai lung drum din lume. Acesta se întinde pe o suprafață de 30.600 km, leagă două continente și traversează 14 țări.

Este vorba despre autostrada Panamericană, cea mai lungă rută rutieră din lume, care depășește cu mult rolul unei simple infrastructuri de transport. Aceasta se întinde pe aproape 30.600 de kilometri, leagă două continente și spune povestea uneia dintre cele mai ambițioase realizări inginerești din istorie.

Nu este un singur drum continuu, ci un sistem de autostrăzi care sunt intrerconectate și traversează America de Nord, Centrală și de Sud, unind cele mai nordice și cele mai sudice puncte acesibile pe care rutieră din emisfera vestică.

Călătoria începe din Prudhoe Bay, Alaska, și se încheie la Ushuaia, în sudul extrem al Argentinei, traversând deci două continente și 14 țări. Pe traseu, drumul conectează orașe moderne, regiuni izolate și peisaje naturale spectaculoase.

Parcurgerea Autostrăzii Panamericane este mai mult decât condus, este o experiență culturală și geografică. Peisajele se schimbă constant: tundră arctică, deșerturile nord-americane, jungla tropicală, Anzii impunători și coastele dramatice ale Americii de Sud.

Cei care ar vrea să parcurgă ruta întreagă, călătoria ar dura circa 60 de zile, presupunând un itm de aproximativ 500 km pe zi și fără pauze prea mari.

Autostrada a fost concepută încă din anii 1920, iar lucrările au început oficial în 1937. În cea mai mare parte însă, proiectul s-a terminat la începutul anilor 1960. Singura întrerupere majoră rămâne falia Darién, un segment de circa 100 de kilometri între Panama și Columbia, acolo unde jungla densă și condițiile extreme au împiedicat construirea unui drum continuu.

Azi, Autostrada Panamericană rămâne un simbol al conectivității și al explorării, fiind, așadar, una dintre cele mai fascinante rute rutiere de pe glob.

Autorul recomandă:

Drum blocat spre una dintre cele mai căutate stațiuni montane. Doar mașinile cu tracțiune 4X4 sunt lăsate să treacă