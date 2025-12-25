Israelul a eliminat un comandant cheie iranian din Forțele Quds în sudul Libanului

Armata israeliană a anunțat joi eliminarea lui Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, un membru cheie al Forței Quds din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran. Al-Jawhari a fost ucis într-un atac desfășurat în zona Ansariyeh din sudul Libanului și, conform Israelului, acesta era un agent operațional important în cadrul unei unități specializate în planificarea și dirijarea atacurilor teroriste împotriva obiectivelor israeliene din regiune.

Al-Jawhari era implicat în coordonarea activităților teroriste dirijate de Iran care vizau statul Israel și forțele sale de securitate, iar zona în care acest opera acoperea atât Siria, cât și Liban. Israelul continuând să vizeze infrastructura și liderii grupărilor susținute de Iran pentru a preveni reconstrucția capacităților militare ale Hezbollah în sudul Libanului.

Un armistițiu susținut de SUA, convenit în noiembrie 2024, a pus capăt a peste un an de lupte între Israel și Hezbollah și a impus dezarmarea puternicei grupări armate, începând cu zonele situate la sud de râu, adiacente Israelului.

