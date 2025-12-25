Pavel Durov, fondatorul și CEO-ul Telegram, a lansat recent acuzații destul de dure la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, pe care l-a acuzat că transformă Uniunea Europeană într-un „gulag digital” prin cenzură și supraveghere în masă.

Conflictul său cu Macron este văzut de unele persoane ca o confruntare majoră între guvernele europene, care cer reglementări stricte în privința conținutului de pe rețelele sociale, și liderii platformelor tehnologice, care pledează pentru o libertate de exprimare absolută.

Într-o postare pe X, Pavel Durov susține că autoritățile franceze au încercat să folosească presiunea legală împotriva sa pentru a forța Telegram să cenzureze conținut politic. Durov l-a atacat pe Macron despre care susține că folosește legislația europeană, precum Digital Services Act, pentru a reduce al tăcere criticii online.

Durov a reacționat la afirmațiile lui Macron conform cărora cetățenii ar trebui să se bazeze pe jurnaliști și instituții de presă consacrate, în loc de rețelele sociale, ceea ce reprezintă în opinia fondatorului Telegram o tentativă de control a informației.

Franța i-ar fi cerut lui Durov să blocheze anumite canale de telegram în contextul alegerilor din România și Republica Moldova

În pragul alegerilor prezidențiale din România din luna mai, Pavel Durov a susținut că un „guvern vest-european”, despre care nu a dar nume dar a făcut referire la Franța printr-un emoticon, i-a cerut să reducă la tăcere vocile conservatoare de la platforma sa.

Acesta a afirmat că șeful spionajului francez, Nicolas Lerner, i-ar fi cerut personal, în cadrul unei întâlniri la Paris, să cenzureze conținutul de dreapta pentru a preveni o eventuală victorie a unor candidați naționaliști. Durov a spus că a refuzat categoric și a menționat că de-a lungul timpului nu a blocat protestatari în regimuri autoritare precum Iran sau Rusia și nu va începe să facă acest lucru în Europa.

Mai mult, în timpul detenției sale din Franța, serviciile secrete l-au abordat printr-un intermediar cu o o ofertă clară – să elimine anumite canale de telegram ale opoziției înainte de alegerile din Moldova. În schimb, francezii i-ar fi promis să „spună lucruri bune” despre el judecătorului care îi gestiona cazul penal. Durov a explicat că, deși a eliminat câteva canale care încălcau regulile Telegram cu conținut ilegal, a refuzat o a doua listă care viza strict actori politici legitimi, dar incomozi pentru guvernele de la Paris și Chișinău.

Pavel Durov este vizat într-o anchetă penală în Franța

Autoritățile franceze îl cercetează în prezent pe Durov pentru complicitate în administrarea unei platforme care permite tranzacții ilicite, distribuirea de conținut ilegal (inclusiv abuz asupra minorilor) și refuzul de a coopera cu autoritățile. Deși în noiembrie un judecător al instanței francize a decis ridicarea tuturor restricțiilor de călătorie impuse lui Durov, acesta rămâne sub investigație pentru 12 capete de acuzare legate de operarea Telegram.

Emmanuel Macron a negat constant că arestarea ar fi fost motivată politic și a susținut vă decizia a aparținut strict de sistemul judiciar francez, care acționează independent.

Recomandările autorului: