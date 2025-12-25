Prima pagină » Știri externe » Pavel Durov lansează un atac dur la adresa președintelui Franței: Macron transformă UE într-un „gulag digital” prin cenzură și supraveghere

Pavel Durov lansează un atac dur la adresa președintelui Franței: Macron transformă UE într-un „gulag digital” prin cenzură și supraveghere

25 dec. 2025, 22:05, Știri externe
Pavel Durov lansează un atac dur la adresa președintelui Franței: Macron transformă UE într-un „gulag digital” prin cenzură și supraveghere

Pavel Durov, fondatorul și CEO-ul Telegram, a lansat recent acuzații destul de dure la adresa președintelui francez Emmanuel Macron, pe care l-a acuzat că transformă Uniunea Europeană într-un „gulag digital” prin cenzură și supraveghere în masă.

Conflictul său cu Macron este văzut de unele persoane ca o confruntare majoră între guvernele europene, care cer reglementări stricte în privința conținutului de pe rețelele sociale, și liderii platformelor tehnologice, care pledează pentru o libertate de exprimare absolută.

Într-o postare pe X, Pavel Durov susține că autoritățile franceze au încercat să folosească presiunea legală împotriva sa pentru a forța Telegram să cenzureze conținut politic. Durov l-a atacat pe Macron despre care susține că folosește legislația europeană, precum Digital Services Act, pentru a reduce al tăcere criticii online.

Durov a reacționat la afirmațiile lui Macron conform cărora cetățenii ar trebui să se bazeze pe jurnaliști și instituții de presă consacrate, în loc de rețelele sociale, ceea ce reprezintă în opinia fondatorului Telegram o tentativă de control a informației.

Franța i-ar fi cerut lui Durov să blocheze anumite canale de telegram în contextul alegerilor din România și Republica Moldova

În pragul alegerilor prezidențiale din România din luna mai, Pavel Durov a susținut că un „guvern vest-european”, despre care nu a dar nume dar a făcut referire la Franța printr-un emoticon, i-a cerut să reducă la tăcere vocile conservatoare de la platforma sa.

Acesta a afirmat că șeful spionajului francez, Nicolas Lerner, i-ar fi cerut personal, în cadrul unei întâlniri la Paris, să cenzureze conținutul de dreapta pentru a preveni o eventuală victorie a unor candidați naționaliști. Durov a spus că a refuzat categoric și a menționat că de-a lungul timpului nu a blocat protestatari în regimuri autoritare precum Iran sau Rusia și nu va începe să facă acest lucru în Europa.

Mai mult, în timpul detenției sale din Franța, serviciile secrete l-au abordat printr-un intermediar cu o o ofertă clară – să elimine anumite canale de telegram ale opoziției înainte de alegerile din Moldova. În schimb, francezii i-ar fi promis să „spună lucruri bune” despre el judecătorului care îi gestiona cazul penal.  Durov a explicat că, deși a eliminat câteva canale care încălcau regulile Telegram cu conținut ilegal, a refuzat o a doua listă care viza strict actori politici legitimi, dar incomozi pentru guvernele de la Paris și Chișinău.

Pavel Durov este vizat într-o anchetă penală în Franța

Autoritățile franceze îl cercetează în prezent pe Durov pentru complicitate în administrarea unei platforme care permite tranzacții ilicite, distribuirea de conținut ilegal (inclusiv abuz asupra minorilor) și refuzul de a coopera cu autoritățile. Deși în noiembrie un judecător al instanței francize a decis ridicarea tuturor restricțiilor de călătorie impuse lui Durov, acesta rămâne sub investigație pentru 12 capete de acuzare legate de operarea Telegram.

Emmanuel Macron a negat constant că arestarea ar fi fost motivată politic și a susținut vă decizia a aparținut strict de sistemul judiciar francez, care acționează independent.

Recomandările autorului:

Putin testează reacția NATO chiar în ziua de Crăciun. Rusia a trimis două bombardiere strategice în nordul Marii Britanii

SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, pesimistă pentru 2026: 2025 a fost dificil, dar anul viitor va fi cu mult mai rău!

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Israelul a eliminat un comandant cheie iranian din Forțele Quds în sudul Libanului
21:11
Israelul a eliminat un comandant cheie iranian din Forțele Quds în sudul Libanului
Momentul în care Magia Crăciunului a oprit Marele Război. Cum a fost „pus pe pauză” măcelul din Primul Război Mondial
20:16
Momentul în care Magia Crăciunului a oprit Marele Război. Cum a fost „pus pe pauză” măcelul din Primul Război Mondial
VIDEO Trump s-a înfuriat pe comediantul Stephen Colbert şi cere CBS să-i anuleze emisiunea imediat: „Trimiteţi-l la culcare!”
19:30
Trump s-a înfuriat pe comediantul Stephen Colbert şi cere CBS să-i anuleze emisiunea imediat: „Trimiteţi-l la culcare!”
DEZVĂLUIRI SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
18:25
SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001
VIDEO Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
18:09
Mii de turiști se calcă în picioare ca să petreacă ziua de Crăciun, pe cea mai cunoscută plajă din Australia
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
17:56
2025, anul cuceririlor rusești. Rusia susține că a capturat mai bine de 5.000 de km pătrați din pământul Ucrainei. Trump vrea pace cu orice preț. Zelenski are propriul plan. Cum arată după aproape 4 ani, războiul din Ucraina
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Indignarea unui muncitor român stabilit în Spania, după ce i s-a oferit un salariu de 1.800 euro: „Nu acceptați aceste mizerii”
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Click
Trei zodii își rescriu destinul de la început de an. Ianuarie le schimbă viața în bine, renasc din propria cenușă
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine "iarna secolului", potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Pământul ar fi putut fi devastat de explozii spațiale „invizibile”

Cele mai noi