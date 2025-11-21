Prima pagină » Diverse » Teste IQ » TEST IQ | 8 + 9 = 1 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Mihai Tănase
21 nov. 2025, 09:05, Teste IQ
Foto: Facebook

Gândul vă provoacă să vă testați logica și spiritul de observație cu un test vizual interactiv. Ecuația greșită „8 + 9 = 1”, realizată din bețe de chibrit, poate fi corectată prin mutarea unui singur băț. Descoperiți soluția și puneți-vă mintea la încercare!

Gândul vă invită să vă testați abilitățile cognitive și logice printr-un joc interactiv simplu, dar provocator. În imaginea prezentată, ecuația „8 + 9 = 1” este formată din bețe de chibrit, însă este greșită.

Provocarea este să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Acest tip de teste stimulează concentrarea, gândirea logică și creativitatea, punându-vă mintea la încercare într-un mod distractiv.

Este nevoie de puțină imaginație pentru a identifica soluția, care este mai simplă decât pare la prima vedere.

Ai găsit soluția pentru a corecta ecuația? Dacă încă mai cauți, grăbește-te: timpul trece rapid! Scrieți-ne în comentarii! Dacă încă mai căutați răspunsul, nu vă descurajați, exercițiile logice vă pot dezvolta puterea de concentrare și gândirea laterală!

Gata! Timpul a expirat!

Pentru a rezolva provocarea, observați cu atenție semnul dintre cifra 8 și 9. Mutând un singur băț, transformați ecuația în: 8 – 9 = -1

Ce este IQ-ul

IQ-ul este măsura inteligenței umane exprimată printr-un număr rezultat în urma susținerii unui test standardizat, raportat la vârsta cronologică.

Majoritatea oamenilor se situează undeva în jurul vașprii de 100, cu o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerată inteligență superioară, iar de la 130 în sus, vorbim despre o supradotare cognitivă. în sens invers însă, un IQ de 77-85 exprimă un intelect de limită, în vreme ce un IQ sub 70 arată existența unui retard în funcționarea cognitivă.

  • IQ peste 140 – îl au geniile și adevărații lideri;
  • IQ între 131 și 140 – îl au cercetătorii, specialiștii și manageri
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – este un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

