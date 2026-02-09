Prima pagină » Justiție » Coincidențe în serie. Doi procurori care candidează la șefia marilor parchete ar fi din aceeași localitate cu Mirabela Grădinaru

Ruxandra Radulescu
09 feb. 2026, 23:38, Justiție
Șefia marilor parchete este cea mai disputată miză a momentului și se pare că doi procurori înscriși pe lista candidaților ar fi din aceeași localitate cu Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, relatează jurnalistul Tiberiu Iacob într-o postare. Este important de menționat că Liderul de la Cotroceni are ultimul cuvânt în numirea celor care vor prelua funcțiile de vârf de la șefia parchetelor.

Selecția pentru șefiile Parchetului General, a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) şi a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) este un subiect fierbinte, având în vedere scandalul din justiție care a precedat acestui proces.

După ce Bogdan Pîrlog, procurorul campion la abateri disciplinare, și-a anunțat candidatura la șefia a două parchete diferite, Parchetul General și DIICOT, alte personaje controversate se alătură listei.

Potrivit jurnalistului Tiberiu Iacob, doi dintre procurorii înscriși pentru șefia marilor parchete sunt originari din Zăpodeni, Vaslui, asemenea Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan. Amintim că liderul de la Cotroceni va numi persoanele care vor ocupa funcțiile de vârf din DNA, Parchetul General și DIICOT.

Este vorba de Cristina Chiriac, procuror șef al DNA Iași, candidată pentru Parchetul General și care deține mai multe proprietăți, în Zăpodeni, Vaslui, moștenite de la familia sa.

În aceeași localitate, de doar 4000 de locuitori, își are originile și Nicolae Andrei Solomon, adjunctul procurorului general al României, înscris pentru șefia marilor parchete. Coincidențele se țin lanț, căci Solomon este chiar este nașul de cununie al Cristinei Chiriac.

„Mirabela Grădinaru, născută în 1984, are originile în Zăpodeni, Vaslui, comuna natală a mamei sale, mama ei a fost învățătoare acolo mulți ani, bunica ei a locuit în sat pînă la decesul din 2025, deci familia ei are legături puternice cu localitatea (inclusiv vizite frecvente ale lui Nicușor Dan și Mirabelei la biserica din Zăpodeni).

Cristina Chiriac (foto), procuror șef al DNA Iași are origini familiale tot în Zăpodeni, deținînd inclusiv proprietăți moștenite în localitate, e în cărți pentru șefia Parchetului General.

Nicolae Andrei Solomon, adjunctul procurorului general al României, în cărți pentru una dintre șefiile marilor parchete, este tot din Zăpodeni și este nașul de cununie al Cristinei Chiriac, conform presei.

Zăpodeni este o comună mică (sub 4.000 de locuitori), deci probabilitatea ca trei persoane publice cu rădăcini acolo să nu aibă nicio legătură (chiar și îndepărtată – rude, cunoștințe de familie, vecini etc.) este foarte scăzută.

Deci, ce șanse sunt ca doi dintre magistrații care candidează acum la șefiile marilor parchete să fie absolut întîmplător consăteni cu prima doamnă a României și partenera celui care numește șefii parchetelor, că mie îmi dă cu virgulă?”, a scris jurnalistul într-o postare pe Facebook.

