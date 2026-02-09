Prima pagină » Actualitate » Cum alegi cea mai sănătoasă pizza, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic. La ce să fii atent

09 feb. 2026, 22:32, Actualitate
Cum alegi cea mai sănătoasă pizza, chiar dacă se află pe lista preparatelor de tip fast-food. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat la ce să fii atent, atunci când vrei să consumi acest preparat. Vezi mai jos.

Te-ai întrebat vreodată la ce să fii atent, atunci când îți alegi un preparat sănătos? De data aceasta, în atenție se află pizza, care poate fi o opțiune perfectă, rapidă și gustoasă pentru cei care nu vor să petreacă prea mult timp în bucătărie. Altfel, poate fi o opțiune și pentru cei care țin dietă, deoarece există tipuri de pizza bogate în proteine, dar care nu au blatul clasic. Totuși, cum alegem o pizza sănătoasă?

Cum ar trebui să fie o pizza sănătoasă?

Calitatea aluatului este importantă, atunci când alegem să cumpărăm sau să preparăm o pizza. Desigur, atenția trebuie să fie îndreptată și către ingredientele care se adaugă pe pizza, dar și toppingurile utilizate. Aluatul ar trebui să aibă un proces lent de fermentare (24-48 de ore), cu scopul de a fi mai aerat. De altfel, un aluat aerat ar putea fi mai „prietenos” cu sistemul digestiv, scrie Romaniatv.net.

Cum alegi cea mai sănătoasă pizza/ foto: Envato

Este recomandat ca aluatul să fie simplu, pregătit din făină de calitate, apă, drojdie, sare. Compoziția trebuie să fie cât mai simplă. Baza ar trebui să fie sosul de roșii, care îi oferă și un gust delicios preparatului. Altfel, sosul de roșii ar trebui să fie pregătit din roșii coapte și fără adaos de zahăr. Ar fi ideal să nu se adauge sosuri grele sau mult prea condimentate (ar putea să afecteze stomacul, spun specialiștii).

Simplitatea poate fi găsită la o pizza clasică ce conține puține ingrediente. O pizza Margherita sau o pizza vegetariană reprezintă opțiuni mai sănătoase și mai ușoare pentru digestie.

