Bolojan își plânge de milă. Mărturisește că și-a pulverizat cariera: „Vă rog să vă gândiți la mine, în ce situație sunt”

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi 24 că este conștient de modul în care prestația sa în funcția de premier i-a afectat cariera politică.

Intrebat dacă mulți fug de funcția de ministru al Educației, Bolojan a răspuns că dincolo de reacțiile publice, există și riscuri personale pe care le implică ocuparea unei astfel de funcții. După o carieră construită în ani de muncă, o singură decizie sau câteva luni într-o poziție-cheie pot șterge cu buretele tot ceea ce ai clădit.

Bolojan a subliniat că mandatul lui Daniel David a fost marcat de decizii dificile, printre care și gestionarea creșterii normei didactice, o măsură care, în mod evident, nu a fost populară.

Ilie Bolojan: „Vă rog să vă gândiți la mine, în ce situație sunt”

„A fost dificil pentru domnul David, care în perioada mandatului său a trebuit să gestioneze și această creștere a normei didactice, care în mod cert nu a fost populară.

Gândindu-te că ai o carieră pe care ți-ai format-o în ani de zile și pe care poți să ți-o strici ocupând un anumit post. Vă rog să vă gândiți la mine în ce situație sunt. Am muncit 20 de ani în administrație. Eram un om care am făcut ceva și în șase luni de zile poți să ți-o ștergi cu buretele”, a declarat Bolojan, potrivit Digi24.

