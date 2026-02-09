Prima pagină » Știri politice » Replica lui Ilie Bolojan către Thuma, liderul puciștilor din partid: „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”

09 feb. 2026, 21:56, Știri politice
Ilie Bolojan nu a rămas fără replică, după ce Hubert Thuma, liderul puciștilor din PNL, l-a acuzat că a sabotat candidatura lui Crin Antonescu din 2025. Aflat în platoul Digi24, premierul României a a susținut că „PNL nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze”.

Ilie Bolojan a reacționat, în platoul Digi24, după ce Hubert Thuma, baron PNL, președintele Consiliului Județean Ilfov, l-a acuzat de „o încercare de «userizare» a partidului” și că „l-a trădat” pe Crin Antonescu în alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în 2025.

„Am auzit relatările despre discuții din 2024 și 2025. Cred că românii sunt cei care au hotărât cine a câștigat alegerile prezidențiale, iar eu în calitatea de președinte interimar, aveam constrângeri date de funcție, eram într-o poziție în care nu aveam letimitatea unui vot popular. Veneam după o cirză de legitmitate a instituției prezidențiale. Păreri legate de cum a fost nu au niciun fundament.

Am căutat să mă înconjor de profesioniști și cred că PNL, dacă dorește să-și întărească cota de încredere, trebuie să se bazeze pe oameni performanți. Nu trebuie să se USR-izeze, dar nici să se PSD-izeze. Acest tip de atacuri s-au referit la aspecte legate de organizarea în partid. Niciunul dintre primari nu poate fi mulțumit de ceea ce se întâmplă”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Premierul Ilie Bolojan / Sursă foto: Mediafax Foto/Alexandru Dobre

Bolojan a reacționat și față de protestele din Covasna și Harghita legate de creșterea taxelor locale. Premierul a sugerat că cetățenii ar fi fost influențați de agenți politici din Ungaria. Vezi AICI.

De unde au pornit „rafalele” de replici?

Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, a deschis conflictul din PNL duminică, 8 februarie 2026, la Antena 3 CNN, când acesta l-a acuzat pe președintele formațiunii politice liberale de „o încercare de «USR-izare» a partidului”. Tot atunci a susținut că Ilie Bolojan „l-a trădat” pe Crin Antonescu în 2025, la alegerile prezidențiale.

În seara aceleiași zile, a venit și o replică din partea PNL, însă de la Florin Birta, primarul din Oradea, spunând că premierul este „atacat din toate părțile”, pentru că „deranjează foarte tare”.

„Adevărul este că, în momentul în care iei decizii dificile, închizi anumite «robinete» și încerci să reformezi statul român şi să faci ca țara asta să meargă într-o direcție normală, deranjezi. Deranjezi foarte tare”, a scris Florin Birta duminică seara, pe pagina sa de Facebook.

Florin Birta nu a fost singurul care i-a luat apărarea lui Bolojan. Mai mulți lideri PNL s-au „aliat” în acest conflict, printre care senatorul PNL Vasile Blaga sau Daniel Fenechiu, arată Hotnews.ro.

Ce a spus despre demisia din funcția de premier

Ilie Bolojan a fost întrebat și dacă există riscul înlocuirii premierului cu un alt liberal. El a răspuns: „Când acest guvern nu va mai avea susținere parlamentară, coaliția va găsi o altă soluție. Acum nu am astfel de semnale”.

Premierul României a fost întrebat și dacă s-a gândit la demisie. Oficialul a precizat că „va fi o ușurare când nu va mai fi premier”. A spus și că atunci „când i se aruncă în spate lucruri care nu au legătură cu realitatea, te gândești să faci un pas în spate”.

