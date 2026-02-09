Schimb dur de replici între Tudor Chirilă și ministrul Culturii despre pontajul actorilor: „Fudulia nu implică introspecţie sau auto analiză”

Un schimb dur de replici a luat amploare între Tudor Chirilă și Demeter András István, ministrul Culturii, despre pontajul actorilor. Tot mai mulți artiști se revoltă față de noile măsuri impuse de Guvernul Bolojan. Se dorește să se implementeze obligativitatea prestării unui program de 8 ore în baza căruia aceştia îşi vor primi şi salariile.

În postarea efectuată de Tudor Chirilă pe Facebook, în această seară, artistul a susținut că ministrul Culturii nu ar înțelege în ce constă meseria de actor. Reacția dură vine în contextul în care Ministerul Culturii a propus ca actorii să aibă un program de 8 ore, să semneze foaia de prezență și să aibă un raport individual de muncă. Marți, actorii TNB vor protesta în fața instituției.

„În general în România ne lipsesc nuanțele. Și atunci când legiferăm. Că de multe ori sunt luate măsuri care vizează categorii distincte de muncă sau de ocupații astfel încât ele nu se pot aplica în bloc, tuturor. Poate că merge să normezi munca unui bibliotecar sau a unui lucrător la muzeu, să-i pui să ponteze, a unui contabil sau şef de resurse umane dintr-o instituţie de cultură, dar ar trebui să ştii, dacă tot ai ajuns ministru al Culturii, că există artişti cum ar fi actorii, a căror muncă nu se poate măsura cu şublerul, calculatorul sau excel-ul. Și că criteriile de validare a valorii unui artist țin nu doar de orele muncite sau de prezență la teatru, ci de un ansamblu de factori care devin variabile ale problemei, nu constante. De aia nu poți să compari muzeografi cu actori, instrumentiști cu bibliotecari, dansatori cu manageri culturali și să aplici șabloane în care nu se potrivește nimeni. Sigur, pontajul a existat dintotdeauna conform Codului Muncii, dar de la un ministru al culturii aștepți reglementarea specificului profesiei de artist, nu înregimentarea în aberațiile legislative existente”, a notat Tudor Chirilă.

„Noi, la Teatrul de Comedie, avem trei săli, să zicem că se repetă simultan în toate trei (nu ar fi posibil pentru că Primăria nu ne dă bani pentru o asemenea abundenţă) şi aceste trei producţii au distribuţii care nu acoperă întreg colectivul teatrului, ce fac ceilalţi, vin la teatru să stea în cabine sau birouri? Se desăvârşesc profesional aşteptând cuminţi următorul rol undeva pe un hol, de la 9 la 17? Dacă măsura asta vrea să demonstreze că unii (actori) muncesc mai mult şi alţii mai puţin e inutilă şi lipsită de logică, ştim deja asta. Eu muncesc într-un teatru în care un coleg care nu a jucat nici 10% din cât am avut norocul să joc eu, câştigă mai bine ca mine pentru că are doctorat. De peste 15 ani se întâmplă asta. Cu ce va schimba situaţia dacă vine să ponteze în fiecare zi, dar nu va urca pe scenă pentru că regizorii aleg mereu altă distribuţie?”, se întreabă actorul.

Tudor Chirilă a reacționat dur, susținând că Ministrul Culturii „nu înțelege profesia pe care o practică e la fel de frustrant pentru noi cum ar trebui să fie și pentru el”.

„Adevărata problemă nu este cum au ajuns unii actori să îşi ia nemeritat salariul, cum au ajuns actori care nu joacă de ani de zile să câştige un concurs de pe urma căruia înţelegem că o comisie (din teatru) a decis că s-a prezentat un actor talentat, de care teatrul, repertoriul, au nevoie. Oricum, faptul că Ministrul Culturii nu înţelege profesia pe care o practică e la fel de frustrant pentru noi cum ar trebui să fie şi pentru el”, mai spune Chirilă.

Ce spune despre organizarea concursurilor

El acuză că în 7 luni de la preluarea mandatului, ministrul Culturii „nu a putut să organizeze un concurt la Teatrul Național”.

„Nici la concursuri transparente nu se pricepe Demeter Andras. În şapte luni de la preluarea mandatului nu a putut să organizeze un concurs la Teatrul Naţional, ba mai mult, a reuşit să enerveze pe toată lumea, prin propunerea ca un candidat la postul de manager să fi activat minim zece ani într-o instituţie de stat. Prin urmare nu contează proiectul de management, ci vechimea în sistem. Şi sună a dedicaţie un pic, nu-i aşa? Nu mă aştept ca ministrul Culturii să-şi dea demisia. Traseul lui prin instituţiile de cultură (TVR, Radioul public, Ministerul Culturii) vorbeşte de la sine. Fudulia nu implică introspecţie sau auto analiză”. Cultura română nu este o prioritate pentru nimeni. Nici pentru guvern, nici pentru suveraniștii care se bat cu pumnii în piept că ne pierdem identitatea. N-o să vedeți nicio poziție oficială de protest a partidelor așa zis naționaliste, de fapt extremiste, cum că acest minister a ajuns la UDMR. Adică era mină de aur în comunicarea suveranistă, uite domle’ cine se ocupă de cultura noastră națională, cum e posibil, bla, bla. Nimic, nu e o temă importantă – că așa au avut grijă toți timp de treizecișicinci de ani. Nu s-a dat niciun suveranist cu fundul de pământ că nu are Teatrul Național manager sau că se politizează administrarea patrimoniului prin absorbția INP, două instituții în directă legătură cu identitatea națională despre care fac ei caz atât. Deci, nu mă aștept să-și dea demisia Demeter András István. Nici nu mă aștept să i-o ceară Bolojan, că dacă Marinescu și Predoiu sunt în guvern Andrasz pare frecventabil. Dar asta nu înseamnă că nu văd, după cât mandat a avut, că ministrul culturii nu e doar nepriceput, ci și lipsit de bune sau constructive intenții. PS. La fel cum nu mă aștept ca Ciprian Ciucu să organizeze concurs în teatrele din București. Deși a promis. Cultura, am convenit, nu e o prioritate. Va deveni, când nu va mai fi deloc”, a mai spus Tudor Chirilă.

Ce a spus Demeter András István

Demeter András István, ministrul Culturii, a susținut că „din 2023 Curtea de Conturi a notificat Ministerul, până în 2025 au avut loc consultări pe problemă, iar anul acesta a fost alcătuit un grup de lucru din reprezentanţi desemnaţi/ voluntari din rândul breslelor, care a eleborat un document, o încercare de AUTO-reglementare: INSTRUCŢIUNILE – ca răspuns la solicitarea cu caracter IMPERATIV a Curţii de Conturi”.

Va fi o perioadă de testare de 30 de zile, însă doar în instituțiile subordonate Ministerului Culturii. Datele arată că vor fi analizate rezultatele și funcție de acestea va fi luată o decizie. Ministrul susține că pot exista mai multe posibilități. Și anume, „fie se modifică/ îmbunătăţesc anumite aspecte şi instrucţiunile devin norme, fie se constată că sunt perfect aplicabile şi devin norme, fie se constată că nu funcţionează şi se renunţă la ele cu desăvârşire”.

Ce exemplu a oferit

A oferit „un exemplu «plastic»: este cam ca la repetiţii: o propunere teoretică genială nu puşcă pe scenă, sau o idee aparent neinspirată se dovedeşte, în mod neaşteptat, foarte utilă în practică. Da, pe fondul eşuării tuturor încercărilor de reglementare, a celor de sus în jos, am încercat din sens opus.

Prin această propunere de auto-reglementare a domeniului. Tocmai în considerarea situaţiilor descrise de tine în partea introductiv-onestă a postării tale. În rest: bucuros că îmi monitorizezi activitatea!”, scrie Stiripesurse.ro.

