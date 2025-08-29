Prima pagină » Diverse » Ultimele noutăți legate de podul de la Arad, unde ISC a descoperit probleme grave

Ultimele noutăți legate de podul de la Arad, unde ISC a descoperit probleme grave

29 aug. 2025, 16:20, Diverse
Ultimele noutăți legate de podul de la Arad, unde ISC a descoperit probleme grave

Podul hobanat de la Arad, unde specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții au descoperit probleme serioase, trebuie readus „la roșu” pe cheltuiala constructorului și refăcut până la final de noiembrie.

Primarul Aradului, Călin Bibarț, alături de reprezentanții firmei proiectante Aduro Impex au organizat recent o conferință de presă chiar la podul hobanat peste Mureș, pentru a lămuri cauzele problemelor care au blocat recepția și inaugurarea investiției de aproape 200 de milioane de lei.

S-au inversat două etape de lucru

Concluzia oficială este că, în timpul lucrărilor, au fost inversate două etape în procesul de construire, fapt ce a dus la deformările vizibile la carosabil, deoarece s-au scos două palei (stâlpi provizorii de susținere), iar tensiunea din hobane (cabluri) a afectat tablierul podului. Cu toate acestea, denivelările nu au avut efecte asupra rezistenței podului, notează specialarad.ro.

Specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) au descoperit mai multe nereguli la noul pod peste râul Mureș, care s-a construit la Arad. Podul nu poate fi inaugurat.

Noul pod peste râul Mureș, aflat în construcție în municipiul Arad, face parte din obiectivul „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan cel Mare din municipiul Arad”.

ISC, control determinant la Arad

„Inspectorii în construcții din cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Arad, în conformitate cu atribuțiile stabilite prin actele normative în vigoare, au efectuat recent un control la obiectivul menționat mai sus, constatându-se următoarele neconformități:

  • podul prezintă deformații vizibile în zona grinzii principale (deformații ale tablierului metalic în zona de rezemare pe paleea T2);
  • deformațiile grinzii principale s-au produs la partea inferioară a acesteia, într-o zonă nerigidizată transversal, în urma demontării paleii T1 și T4 (palei provizorii cu rol de sprijinire a tablierului pe perioada de montaj a confecției metalice), greutatea proprie a structurii distribuindu-se celorlalte palei (T2 și T3) și sistemului de sprijinire/ancorare de hobane; demontarea paleilor T1 și T4 s-a executat fără o procedură tehnică de lucru.

Au fost dispuse măsuri de remediere a neconformităților până la recepția finală a lucrărilor. La data prezentei, acestea sunt în curs de îndeplinire. Executantul lucrărilor a fost sancționat contravențional în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată într-un răspuns transmis de ISC.

Mediafax
