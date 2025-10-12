Prima pagină » Diverse » Un vietnamez din Cluj-Napoca și-a PIERDUT cardul bancar pe care avea 3.609 lei. Ce a făcut o româncă, după ce l-a găsit într-un mall

Un vietnamez din Cluj-Napoca și-a PIERDUT cardul bancar pe care avea 3.609 lei. Ce a făcut o româncă, după ce l-a găsit într-un mall

12 oct. 2025, 13:15, Diverse
Un vietnamez din Cluj-Napoca și-a PIERDUT cardul bancar pe care avea 3.609 lei. Ce a făcut o româncă, după ce l-a găsit într-un mall

O femeie și-a însușit în mod fraudulos un card bancar găsit în toaleta unui mall din Cluj-Napoca, provocând un prejudiciu de 3.609,17 lei, în doar o oră și jumătate, după ce a făcut mai multe plăți și retrageri.

Fapta a avut loc anul trecut, pe 18 februarie 2024, iar cardul aparținea unui cetățean vietnamez care lucra în oraș și pe spatele acestuia era lipit codul PIN, potrivit Știri de Cluj.

Și, în loc să returneze cardul, femeia a decis să îl folosească, motiv pentru care a fost cercetată și condamnată.

În acee zi, în intervalul 16:12 – 17:32, inculpata a efectuat un șir de tranzacții frauduloase, atât la POS-urile din mai multe magazine ale centrului comercial, cât și la bancomatul CEC din incinta mall-ului.

Operațiunile bancare frauduloase au inclus:

  • 5 plăți contactless cu cardul pentru diverse produse, în valoare de 20 lei, 87,65 lei, 18,90 lei, 34,50 lei și 42,12 lei;
  • 9 retrageri de numerar de la ATM, dintre care 4 reușite (500 lei, 2.000 lei, 400 lei și 500 lei) și 5 refuzate din cauza insuficienței fondurilor sau a depășirii limitei zilnice;
  • 15 operațiuni de verificare a contului și modificare repetată a codului PIN, inclusiv încercări de retragere nereușite de sume între 200 lei și 5.030 lei.

Astfel, inculpata a accesat ilegal sistemul informatic al băncii emitente a cardului și a efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos, infracțiuni prevăzute de art. 360 și art. 250 Cod penal, în formă continuată.

Procedura camerei preliminare, desfășurată în fața instanței, a confirmat că inculpata nu s-a prezentat, deși a fost citată legal și chiar s-a dispus aducerea ei cu mandat, neputând fi prezentă pentru a răspunde acuzațiilor.

Instanța a efectuat cercetarea judecătorească în lipsa sa, audierile persoanei vătămate fiind realizate prin traducător.

În urma analizei probelor — inclusiv a înregistrărilor video de la ATM și magazine, a extraselor de cont și a istoricului tranzacțiilor — s-a stabilit că inculpata a utilizat cardul bancar pierdut și codul PIN al acestuia pentru a retrage și transfera sume de bani, cauzând un prejudiciu de 3.609,17 lei.

În cadrul audierii, inculpata a recunoscut faptele și a explicat că a găsit cardul în toaleta centrului comercial, a verificat soldul și a făcut plăți și retrageri de numerar, golind contul victimei.

Totodată, ea a declarat că regretă faptele și dorește să repare prejudiciul, dar nu dispune de fonduri pentru a face acest lucru la momentul audierii.

Instanța a reținut următoarele infracțiuni:

  • Acces ilegal la un sistem informatic — 29 acte materiale în intervalul 16:12 – 17:32, conform art. 360 alin. 1-3 C.pen.;
  • Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos — 14 acte materiale în același interval, conform art. 250 alin.1 C.pen.;
  • Însușire a bunului găsit — cardul pierdut și utilizarea sa, prejudiciu de 50 lei, conform art. 243 alin.1 C.pen.

Instanța a contopit pedepsele și a decis:

  • 2 ani închisoare pentru operațiuni financiare frauduloase;
  • 2 ani închisoare pentru acces ilegal la sistem informatic;
  • 1 lună închisoare pentru însușirea bunului găsit.

În final, inculpata a primit 2 ani, 8 luni și 10 zile închisoare, pedeapsa neputând fi suspendată, având în vedere că nu s-au îndeplinit condițiile legale pentru muncă în folosul comunității.

Mediafax
