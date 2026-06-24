Valentin Stan: Kaja Kallas lansează acuzații absurde la adresa Israelului. Cât rău poate să mai facă UE?

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat informațiile apărute în presa internațională privind relațiile dintre Israel și șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. Discuția a pornit de la declarațiile atribuite ministrului israelian de Externe și de la reacția reprezentanților Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Israelul contestă poziția șefei diplomației Uniunii Europene

Valentin Stan a comentat informațiile potrivit cărora ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, ar fi decis să întrerupă relațiile cu șefa politicii externe a Uniunii Europene.

Ministrul de Externe Gideon Sa’ar ar rupe toate legăturile cu șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după comentariile pe care le-a făcut în timpul vizitei recente în Mexic, comparând Israelul cu regimul rasist de apartheid din Africa de Sud.

Pornind de la aceste informații, Stan a criticat activitatea șefei diplomației europene.

Avem un non-reprezentant ale cărei declarații sunt contestate de liderii israelieni.

Valentin Stan: Reprezentanții Uniunii Europene au evitat să confirme informațiile

Profesorul a prezentat și reacția ambasadorului Uniunii Europene în Israel. Michael Mann a fost întrebat despre informațiile apărute în spațiul public.

Potrivit acestuia, reprezentantul Uniunii Europene a refuzat să confirme autenticitatea declarațiilor atribuite unor surse anonime.