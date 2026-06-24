Prima pagină » Diverse » Valentin Stan: Kaja Kallas lansează acuzații absurde la adresa Israelului. Cât rău poate să mai facă UE?

Valentin Stan: Kaja Kallas lansează acuzații absurde la adresa Israelului. Cât rău poate să mai facă UE?

Alexandra Anton Marinescu
Valentin Stan: Kaja Kallas lansează acuzații absurde la adresa Israelului. Cât rău poate să mai facă UE?
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat informațiile apărute în presa internațională privind relațiile dintre Israel și șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. Discuția a pornit de la declarațiile atribuite ministrului israelian de Externe și de la reacția reprezentanților Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Israelul contestă poziția șefei diplomației Uniunii Europene

Valentin Stan a comentat informațiile potrivit cărora ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, ar fi decis să întrerupă relațiile cu șefa politicii externe a Uniunii Europene.

Ministrul de Externe Gideon Sa’ar ar rupe toate legăturile cu șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după comentariile pe care le-a făcut în timpul vizitei recente în Mexic, comparând Israelul cu regimul rasist de apartheid din Africa de Sud.

Pornind de la aceste informații, Stan a criticat activitatea șefei diplomației europene.

Avem un non-reprezentant ale cărei declarații sunt contestate de liderii israelieni.

Valentin Stan: Reprezentanții Uniunii Europene au evitat să confirme informațiile

Profesorul a prezentat și reacția ambasadorului Uniunii Europene în Israel. Michael Mann a fost întrebat despre informațiile apărute în spațiul public.

Potrivit acestuia, reprezentantul Uniunii Europene a refuzat să confirme autenticitatea declarațiilor atribuite unor surse anonime.

Nu o să comentez cu adevărat despre un citat neoficial de la un oficial anonim care a spus că a spus asta. Pur și simplu nu pot comenta pe baza asta, a spus Mann.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Procedura «Vatican» pentru desemnarea premierului. Ideea lui Kemelen Hunor
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Acești 900.000 pensionari din România primesc 537 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Adevarul
„Anticipatele sunt cea mai bună soluție proastă”. Mutarea care i-ar fi fatală președintelui Nicușor Dan
Mediafax
Mai rezistent decât premierii britanici. Larry, motanul de la Downing Street, bifează încă un mandat
Click
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Când se vor revedea din nou: „Va fi ca o surpriză!”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Fulgy a fost externat de la Obregia! Primele DECLARAȚII făcute de fiul Clejanilor
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Apel pentru părinți pe timp de caniculă: Nu lăsați copiii singuri în mașină!
ANALIZĂ Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
08:00
Cât va rezista armistițiul dintre SUA și Iran? „Ambele părți folosesc diplomația pentru a câștiga timp”
CONTROVERSĂ Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce a urmat
07:53
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce a urmat
SPORT Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi
07:48
Viral la Campionatul Mondial 2026. Ce a spus Cristiano Ronaldo despre reușitele lui Lionel Messi
EXCLUSIV Elena Lasconi, noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. S-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului
07:45
Elena Lasconi, noi dezvăluiri despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială. S-a dus de bunăvoie să mai predea probe procurorului
METEO Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
07:28
Un val mega-canicular de 45 grade Celsius se apropie de România. Meteorologii ANM, în alertă: Pe ce dată ajunge în țara noastră
FLASH NEWS Coreea de Nord anunță lansarea unor crucișătoare de 10.000 de tone. Kim Jong-Un spune că navele de război vor fi echipate cu arme nucleare
07:24
Coreea de Nord anunță lansarea unor crucișătoare de 10.000 de tone. Kim Jong-Un spune că navele de război vor fi echipate cu arme nucleare

Cele mai noi

Trimite acest link pe