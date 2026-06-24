Valentin Stan: Kaja Kallas lansează acuzații absurde la adresa Israelului. Cât rău poate să mai facă UE?

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat informațiile apărute în presa internațională privind relațiile dintre Israel și șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas. Discuția a pornit de la declarațiile atribuite ministrului israelian de Externe și de la reacția reprezentanților Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Valentin Stan a comentat informațiile potrivit cărora ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, ar fi decis să întrerupă relațiile cu șefa politicii externe a Uniunii Europene.
Ministrul de Externe Gideon Sa’ar ar rupe toate legăturile cu șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după comentariile pe care le-a făcut în timpul vizitei recente în Mexic, comparând Israelul cu regimul rasist de apartheid din Africa de Sud.
Pornind de la aceste informații, Stan a criticat activitatea șefei diplomației europene.
Avem un non-reprezentant ale cărei declarații sunt contestate de liderii israelieni.
Profesorul a prezentat și reacția ambasadorului Uniunii Europene în Israel. Michael Mann a fost întrebat despre informațiile apărute în spațiul public.
Potrivit acestuia, reprezentantul Uniunii Europene a refuzat să confirme autenticitatea declarațiilor atribuite unor surse anonime.
Nu o să comentez cu adevărat despre un citat neoficial de la un oficial anonim care a spus că a spus asta. Pur și simplu nu pot comenta pe baza asta, a spus Mann.