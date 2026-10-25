Evaluarea Națională ar putea avea o probă în plus și un portofoliu al elevului. Ce schimbări pregătește ministrul Educației

Ministrul Educației, Sorin Costreie, ia în calcul modificarea Evaluării Naționale, prin introducerea unei probe suplimentare, care să testeze și alte competențe ale elevilor, pe lângă cele de la limba română și matematică. O altă propunere vizează completarea rezultatelor examenului cu un portofoliu al elevului.

Ministrul a explicat, într-un interviu acordat Digi24, că își dorește îmbunătățirea sistemului de evaluare, fără modificări radicale care să afecteze elevii și școlile.

„Nu vreau să fac o revoluție care să bulverseze. Devine o problemă națională. Aș vrea să-l îmbunătățim. Aș mai aduce și o probă mai relevantă, nu doar matematica și română. Oarecum ca la Bac. Dublat de un anumit portofoliu„, a spus Sorin Costreie.

Ministrul Educației vrea ca examenul să nu mai fie singurul criteriu decisiv

Potrivit ministrului, o eventuală reformă ar trebui să schimbe și rolul pe care Evaluarea Națională îl are în parcursul școlar al elevilor.

Rezultatul examenului nu ar trebui să reprezinte singurul reper important pentru viitorul educațional al acestora, iar un portofoliu ar putea contribui la o evaluare mai amplă a competențelor elevilor.

Clasele aglomerate și diferențele dintre urban și rural, printre problemele din educație

Sorin Costreie a atras atenția și asupra numărului mare de clase în care învață peste 30 de elevi, precum și asupra diferențelor dintre școlile din mediul urban și cele din mediul rural.

„Sunt vreo 5000 de clase cu peste 30, e foarte mult. E un fapt. Cea mai tulburătoare este diferența între urban și rural„, a declarat ministrul Educației, la Digi24.