Viitorul se scrie azi, grație generației de aur a tinerilor României. Un grup de astfel de tineri merituoși a construit de la zero o mașină alimentată cu energie solară în mai puțin de un an. Au testat-o într-o cursă de anduranță de 24 de ore pe un circuit din Belgia, iar acum se pregătesc pentru o provocare de aproape 3.000 de kilometri prin Australia. Temerarii studenți demonstrează că performanța în inginerie poate începe chiar din laboratoarele universităților românești.

Sunt performanțele studenților de la UPB Drive Solar, echipa Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, care demonstrează că ingineria românească poate produce inovație încă de pe băncile facultății.

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Grație rezultatelor impresionante obținute, echipa a fost înscrisă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Vehicul proiectat și construit de studenți de la zero

Ceea ce diferențiază UPB Drive Solar de un proiect universitar obișnuit este complexitatea tehnologică, dar și faptul că întregul vehicul a fost proiectat și construit de studenți de la zero. În mai puțin de 12 luni, tinerii au reușit să transforme primele schițe într-un automobil funcțional. Au realizat inclusiv șasiul tubular, caroseria din fibră de carbon, integrarea panourilor fotovoltaice, bateria dezvoltată în cadrul echipei și sistemul de propulsie electrică.

Ambițiosul proiect reunește studenți din mai multe specializări, organizați în departamente tehnice și operaționale, care colaborează pentru a soluționa probleme reale de inginerie. Dincolo de performanța tehnică, inițiativa reprezintă un model de educație aplicată, în care cunoștințele dobândite la facultate sunt transformate într-un produs complex, testat în condiții reale.

Prima confirmare internațională a avut loc în septembrie 2026, când UPB Drive Solar a participat la iLumen European Solar Challenge, competiție europeană dedicată vehiculelor alimentate cu energie solară, organizată pe circuitul Zolder din Belgia. Pentru o echipă aflată la prima participare internațională, rezultatul a reprezentat un pas important.

Traversarea Australiei cu ajutorul energiei solare

Automobilul construit la București a trecut cu succes probele statice și dinamice, obținând dreptul de a participa la cursa de anduranță de 24 de ore. În timpul competiției, vehiculul a parcurs peste 200 de kilometri, funcționând atât ziua, cât și noaptea, inclusiv în condiții de ploaie.

Testul a demonstrat că mașina proiectată de studenții români poate funcționa dincolo de mediul controlat al unui laborator universitar și poate face față solicitărilor unei competiții internaționale.

După experiența din Belgia, echipa și-a stabilit un obiectiv mult mai ambițios: participarea la Bridgestone World Solar Challenge 2027, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale pentru automobile solare.

Evenimentul presupune traversarea Australiei, de la Darwin la Adelaide, pe un traseu de aproximativ 3.000 de kilometri, în care eficiența energetică, fiabilitatea și rezistența vehiculelor sunt cruciale.

Pentru studenții români, provocarea înseamnă dezvoltarea unei versiuni îmbunătățite a automobilului, capabile să valorifice cât mai eficient energia solară și să reziste unui traseu de aproximativ 15 ori mai lung decât distanța parcursă în competiția din Belgia. Pregătirile sunt deja în desfășurare, iar experiența acumulată la Zolder este folosită deplin pentru optimizarea componentelor și creșterea performanțelor tehnice.

Soluții pentru mobilitatea viitorului

UPB Drive Solar a fost creat din dorința unor studenți ambițioși de a aduce în România modelul proiectelor practice întâlnite în universități din străinătate, unde tinerii participă direct la dezvoltarea unor tehnologii complexe. Astăzi, inițiativa demonstrează că universitățile românești devin spații în care se construiesc nu doar competențe profesionale, ci și soluții pentru mobilitatea viitorului.

Proiectul UPB Drive Solar aduce în atenția publicului o generație de tineri care nu așteaptă să termine facultatea pentru a începe să inoveze. Construiesc, testează și îmbunătățesc, cu determinare și ambiție, tehnologii care pot contribui la dezvoltarea transportului sustenabil.