Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) îi cere primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, ca niciun student să nu plătească taxa turistică din București, indiferent unde locuiește pe perioada studiilor.Totul a plecat de la noul plan al Primăriei pentru anul 2027, care prevede o taxă de 10 lei pe zi pentru oricine stă cazat în oraș mai puțin de un an. Conform planului inițial, sunt scutiți doar tinerii care prind un loc în căminele de stat.

Ce vor să schimbe studenții la proiectul Primăriei

Reprezentanții studenților îi cer Primăriei Capitalei să organizeze o dezbatere publică și să adauge o scutire și pentru căminele private pe întregul an universitar. De asemenea, organizația vrea ca această taxă să nu le fie cerută nici tinerilor care vin la București cu burse de studiu sau pentru alte activități școlare.

„În data de 3 noiembrie 2026, Primăria Municipiului București a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a Municipiului București pentru anul 2027. Cuantumul taxei este de 10 lei pe zi, aproximativ 300 de lei pe lună, aplicabil tuturor persoanelor cazate pentru o perioadă mai mică de un an. În forma actuală a proiectului, sunt scutiți doar studenții cazați în căminele de stat”, au transmis reprezentanții studenților.

Pentru a-și susține cererea, organizația a pornit o petiție pentru tinerii care stau pe termen lung în spații private de cazare și a strâns deja aproximativ 1.500 de semnături. Oamenii cer ca regulamentul să fie modificat astfel încât niciun student să nu fie taxat, indiferent unde își găsește cazare.

Studenții pot renunța la studii pentru că nu își permit să plătească taxa

Reprezentanții studenților explică faptul că facultățile nu au suficiente locuri în căminele de stat pentru toți tinerii care vin la studii în București. Din această cauză, mulți dintre ei sunt obligați să stea în cămine private sau alte spații închiriate pentru a putea merge la cursuri.

„Taxa suplimentară de promovare turistică, de 10 lei pe noapte, impune bariere în ceea ce privește accesul la activități educaționale de lungă durată, situație în care astfel de taxe pot duce inclusiv la renunțarea studentului la parcursul educațional, din considerente financiare”, avertizează organizația.

Calculele făcute de studenți arată că, pentru un tânăr care stă la privat, taxa înseamnă o cheltuială în plus de aproximativ 300 de lei pe lună, ceea ce ajunge la câteva mii de lei într-un an de facultate. Din acest motiv, organizația a trimis deja la Primăria Capitalei o cerere oficială și propuneri concrete pentru a schimba regulile din 2027.

Elevii veniți la olimpiade sau examene ar putea plăti și ei taxa

Potrivit organizației studențești, dacă proiectul rămâne în forma actuală, vor avea de plătit și elevii sau tinerii care vin în București pentru câteva zile sau săptămâni la diverse activități școlare. Este vorba despre cei care vin la examene de admitere, sesiuni, concursuri și olimpiade, tabere educaționale, școli de vară, cantonamente sportive sau cursuri de pregătire.

„Solicităm autorităților administrației publice preluarea amendamentelor transmise de ANOSR, deoarece taxa de promovare turistică aduce dificultăți financiare suplimentare persoanelor care fie studiază în București și folosesc spațiile de cazare privată pentru activități educaționale de lungă durată, fie folosesc spațiile respective pentru desfășurarea de activități educaționale cu ședere de scurtă durată”, se arată în mesajul organizației.

Studenții le cer autorităților din București să facă o diferență clară între oamenii care vin în oraș în vacanță, ca turiști, și cei care vin aici ca să învețe.