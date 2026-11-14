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„Trau-ma-tism” sau „tra-u-ma-tism”? Cum se desparte corect în silabe, de fapt. Greșeala pe care riscăm să o facem

„Trau-ma-tism” sau „tra-u-ma-tism”? Cum se desparte corect în silabe, de fapt. Greșeala pe care riscăm să o facem
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Despărțirea în silabe a cuvântului „traumatism” poate da bătăi de cap, din cauza succesiunii de vocale „au”.

Unii vorbitori tind să separe cele două sunete, dar regulile fonetice ale limbii române indică o altă variantă, scrie site-ul stirileprotv.ro.

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Pentru a identifica forma corectă, este important să înțelegem diferența dintre diftong și hiat.

Cum se desparte corect în silabe cuvântul „traumatism”

Forma corectă este trau-ma-tism, cu trei silabe. Prima silabă este „trau”, a doua este „ma”, iar ultima este „tism”.

Confuzia apare deoarece secvența „au” poate fi percepută ca două vocale distincte.

În acest cuvânt, însă, „a” și „u” formează un diftong, adică o succesiune de două sunete vocalice pronunțate în aceeași silabă. Astfel, grupul „au” nu se desparte, iar prima silabă cuprinde întreaga secvență „trau”.

Astfel, varianta „tra-u-ma-tism”, cu 4 silabe, nu este corectă. Cuvântul are 3 silabe, nu 4.

De ce apare confuzia la despărțirea în silabe a cuvântului „traumatism”

Pentru a înțelege mai bine această despărțire gramaticală, trebuie făcută diferența dintre diftong și hiat.

Diftongul presupune asocierea, în aceeași silabă, a unei vocale cu o semivocală. În schimb, hiatul apare atunci când două vocale alăturate aparțin unor silabe diferite.

În cazul cuvântului „traumatism”, secvența „au” formează un diftong, motiv pentru care cele două sunete se pronunță în aceeași silabă. Această particularitate explică de ce prima parte a cuvântului nu trebuie separată.

Sursa foto: Envato

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