Sorin Costreie, ministrul Educației, a susținut că a primit reacții ironice după ce a propus un „Jurământ al lui Socrate” pentru profesori. Inspirat din jurământul medicilor („Jurământul lui Hipocrate”), acesta prevede principii precum evitarea îndoctrinării și încurajarea gândirii critice.

Sorin Costreie a spus că reacțiile ironice primite după propunere i-au întărit convingerea că este nevoie de o educație bazată pe reflecție. Ministrul Educației a explicat că inițiativa a fost lansată de Ziua Internațională a Filosofiei și urmărește să redea demnitatea profesiei de dascăl.

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„A fost un val de reacţii, multe băşcălioase, că trăim în ţara băşcăliei, multe altele pe lângă, şi care m-au întărit şi mai tare în credinţa că ne trebuie o educaţie reflexivă. Că va fi sau nu jurământ socratic, să vă explic, venea în contextul zilei de 19 noiembrie, care este a treia joi din noiembrie, aleasă ca Ziua Internaţională a Filosofiei. Şi în acest context am propus, pentru a câştiga ceea ce cred eu că este foarte important: demnitatea meseriei, profesiei de profesor, învăţător, educator, îi spunem generic profesor”, a povestit ministrul, la TVR Info.

„Principalul meu gând a fost pentru recâştigarea respectului faţă de profesie”

Ministrul Educației a precizat că propunerea urmărește recâștigarea respectului pentru profesia de cadru didactic și asumarea unor valori comune. El a explicat că, după modelul jurământului medicilor față de pacienți, profesorii și-ar asuma angajamente față de elevi.

„Principalul meu gând a fost pentru recâştigarea respectului faţă de profesie şi atunci trebuie în primul rând să recâştigăm respectul faţă de noi înşine şi un mod prin care se poate face e să ne jurăm că avem nişte repere minimale, nişte valori pe care noi le păstrăm. Cumva în simetrie, cum acolo doctorul jură faţă de pacient, aici profesorul jură faţă de elev. Asta era. Nu e mare filosofie, să spun aşa, era doar o propunere prin care cred că se poate face, chiar se poate face într-un cadru solemn”, a mai afirmat Sorin Costreie.

Sorin Costreie a menționat că unii oameni i-au reproșat că propune un jurământ pentru profesori în loc să discute despre bugetul Educației. Ministrul afirmă că a primit și reacții pozitive, dar critică lipsa gândirii contextuale în dezbaterea publică.

„Ce a urmat? Bineînţeles, în ţara lui Caragiale şi a băşcăliei, dar să ştiţi că am primit şi foarte multe semnale pozitive, dincolo de tot marasmul acesta în care eu pot să înţeleg, până la un punct, supărarea, nervozitatea, frustrarea oamenilor. Ce nu mai pot să înţeleg este, şi de asta e nevoie de gândire critică, când vorbeşti despre mere, de ce ţi se spune despre pere, că reacţiile erau inclusiv de tipul, eu propuneam o chestie, recunosc, idealistă, poate sunt un pic distopic să zic aşa, dar lumea mă întreba, dar cu bugetul cum rămâne, dar cu toate, bun, le discutăm, dar nu, înţelegeţi, lumea nu mai gândeşte contextual, nu mai gândeşte, punct”, a adăugat Sorin Costreie.

Sorin Costreie: „În contextul în care avem inteligenţă artificială, trecerea la modelul reflexiv este crucială”

Sorin Costreie spune că predarea bazată doar pe transmiterea și verificarea informațiilor nu mai este suficientă. În era inteligenței artificiale, profesorii trebuie să dezvolte gândirea critică a elevilor, pentru ca aceștia să folosească A.I. în mod creativ și eficient.

„La noi cred că, din păcate, mentalitatea profesorului este să livreze informaţii. Adică profesorul e liniştit dacă a spus lecţia, că e pe tablă, că e în manual, că e cumva dată şi după aceea să verifice lecţia. E prea puţin. Şi dacă lucrul ăsta era în regulă acum 30-40 de ani, acum nu mai este, pentru că atunci era o problemă a lipsei de informaţii, acum avem prea multă informaţie. Ideea este ce facem cu ea. Iar în contextul în care avem inteligenţă artificială, trecerea la modelul reflexiv este crucială.

De ce? Pentru că altfel devenim noi instrumentele instrumentului. Adică el ne foloseşte pe noi să se antreneze mai bine. Şi dacă noi nu suntem antrenaţi cognitiv, nu vom extrage din această întâlnire cu inteligenţa artificială lucrurile pe care le putem utiliza ca să fim mai deştepţi, mai creativi, mai inovativi şi mai umani”, a afirmat Sorin Costreie.

Sorin Costreie a avertizat că inteligența artificială poate induce în eroare dacă este folosită fără discernământ. Ministrul Educației spune că elevii trebuie să-și dezvolte gândirea critică și să verifice informațiile generate de A.I. La nivelul Ministerului Educației este înființată o echipă „de transformare digitală”. Echipa se va ocupa de robotică, inteligență artificială și tehnologia informației. Scopul este ca aceste instrumente să fie folosite în beneficiul educației.

Totodată, Costreie a mai spus că universitatea nu trebuie să pregătească tinerii pentru o singură meserie, ci să le dezvolte capacitatea de a gândi și de a se adapta. El a atras atenția și asupra alegerii facultății sub presiunea familiei, nu în funcție de propriile interese.

România are cel mai mare procent de tineri NEET din UE

Sorin Costreie a susținut că universitățile trebuie să-i învețe pe studenți să gândească și să se orienteze în societate. În funcție de domeniu, aceștia trebuie să-și dezvolte și un mod specific de gândire, fie juridic, medical sau matematic.

„Şi atunci, pentru ce îl pregăteşti? Îl pregăteşti să gândească, să cunoască, să se orienteze mai bine în viaţă, în societate şi, normal, pe o anumită disciplină. Deci, noi ce trebuie să facem este să-i facem să gândească juridic, să gândească medical, clinic, să gândească matematic, chimic şi aşa mai departe. Şi cred că ăsta e fundamentul şi în genere este să-i facem să gândească”, a subliniat ministrul.

Totodată, ministrul a atras atenția că România are cel mai mare procent de tineri NEET din UE.

„Pe mine mă interesează mai mult nu neapărat unde este angajat. O să ni se spună că trebuie să vedem ce relevanţă mai au universităţile. Pentru mine sunt locuri mult mai laxe din zona de socio-umane în care nu ai un debuşeu clar. Pentru mine mai important este dacă la un an de la terminarea facultăţii am o proporţie cât mai mare de studenţi care s-au angajat. Nu uitaţi că România are cel mai mare procent de acei NEET, unu din cinci, acei tineri care nu sunt prinşi nici într-o formă de educaţie formală, deci nu sunt nici la liceu, nici la facultate, nici în altă parte, dar nici nu lucrează. Şi asta este îngrozitor”, a arătat Sorin Costreie.