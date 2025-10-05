Prima pagină » Emisiuni » Altceva Podcast » Adevărul despre Tăblițele de la Tărtăria: sunt sau nu prima scriere din lume. Daniel Roxin: „Părerile sunt împărțite”

05 oct. 2025, 14:00, Altceva Podcast
În cel mai nou episod al podcastului ALTCEVA, cu Adrian Artene, a fost invitat scriitorul și jurnalistul Daniel Roxin, o voce importantă în peisajul cultural românesc. El a vorbit, printre altele, și despre Tăblițele de la Tărtăria: au fost sau nu acestea prima scriere din lume? Iată dialogul dintre Adrian Artene și scriitorul Daniel Roxin pe această temă:

-Vorbim despre o bogățile culturală pe care am pierdut-o astăzi, pe care mii de ani nu am avut-o, în condițiile în care nu doar Cultura Cucuteni marchează această zonă, ci și prima scriere din lume. Cu toate că această primă scriere este atribuită egiptenilor, sumerienilor, vorbim despre o scriere anterioară celor acceptate oficial, și anume Tăblițele de la Tărtăria. Știu că dumnevoastră nu ați oficializat, în discursul pe care îl aveți, acest statut de primă scriere, dar oferiți și mărturii că așa ar fi. Mulți istorici spun că ar fi niște falsuri, alții spun că ar fi doar niște pictograme, dar aveți și mărturii în favoarea acestei teorii: că este prima scriere din lume.

-Cu privire la teoria falsului, ea are justificarea în faptul că arheologul Nicolae Vlasa, care, în 1961 a descoperit aceste tăblițe. Temându-se că se vor degrada complet și nu o să rămână nimic, le-a ars într-un cuptor. Lucru care nu a mai permis o datare ulterioară. Însă, datarea s-a făcut indirect, așa cum este o practică obișnuită în arheologie. Lângă aceste tăblițe, a fost descoperit și un schelet al unei femei, probabil era o femeie-șaman care le purta la gât. Analiza cu carbon radioactiv a oaselor acestei femei arată o vârstă de peste 7.500 de ani. Prin urmare, tăblițele trebuie să aibă aceeași vârstă. Simbolistica de pe tăblițe ne trimit la Cultura TurdașVinča, unde sunt sute de simboluri diferite, o cultură care s-a dezvoltat pe ambele maluri ale Dunării și cu privire la fals, pentru că s-a spus că ele nu au existat, că le-a confecționat arheologul Nicolae Vlasa, eu l-am avut invitat într-o emisiune pe Directorul Muzeului de Istorie Brukental din Sibiu, profesorul Luca Sabin, care mi-a spus că a fost discipolul lui Nicolae Vlasa și a certificat că descoperirea este cât se poate de reală, doar că arheologul le-a ars.

Discuțiile pentru cei care acceptă că acestea sunt autenice, dar e scriere sau nu e scriere? Părerile sunt împărțite. În general, cei din România care contestă cam tot ce este important, evident, se plasează în zona celor care spun că sunt niște falsuri. Dar avem și savanți de talie internațională, ca lingvistul german Harald Haarmann, care spune că Tăblițele de la Tărtăria sunt dovezi ale primei scrieri, mult anterioare celei sumeriene. Sunt și alți specialiști din afara țării, cum e arheologul Marco Melini, sau alți specialiști americani care spun asta, însă este foarte greu să schimbi paradigma la nivel global, mediul științific este foarte rigid. Așa că avem argumente că vorbim despre primele dovezi ale unei prime scrieri anterioare celei sumeriene, însă, câtă vreme, la nivel global, comunitatea științifică refuză să ia în discuție măcar tema, problema rămâne de interes local. Există și specialiști de top din România care susțin același lucru, însă și la nivel de media, și în grupul mai mare al arheologilor, ori se respinge, ori se evită discuția, pentru a nu fi atacați de confrați, de a fi considerați eretici”, a fost dialogul dintre Adrian Artene și Daniel Roxin. 

Ovidiu Dragoș Argeșanu, la Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo

