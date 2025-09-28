Prima pagină » Actualitate » Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo

Ovidiu Dragoș Argeșanu, la „Altceva cu Adrian Artene”: Despre suflet și îngeri. Cine l-a chemat pe Muntele ATHOS și cum a ajuns acolo

28 sept. 2025, 14:24, Actualitate
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, difuzat sâmbătă seara, pe 27 septembrie, l-a avut ca invitat pe Ovidiu Dragoș Argeșanu, parapsiholog, terapeut și autor cunoscut pentru modul său unic de a explica lumea nevăzută.

Dialogul dintre cei doi a fost o incursiune profundă în teme fundamentale: ce este sufletul, ce rol joacă îngerii păzitori și cum putem găsi echilibrul între dimensiunea materială și cea spirituală.

Căutarea liniștii interioare, pe Athos

Jurnalistul Adrian Artene a împărtășit o experiență personală de pe Muntele Athos, unde a descoperit chipurile liniștite ale călugărilor, oglindind o pace greu de întâlnit în lumea de zi cu zi:

„Am stat trei zile… Și m-am întrebat dacă aș avea capacitatea să rămân acolo mai mult. Cred că n-ar fi locul meu. Dar am văzut ce înseamnă, să fie locul cuiva acolo unde trebuie să fie. Călugări care aveau fața în pace”.

Această reflecție a deschis discuția despre rostul fiecăruia în lume.

Ovidiu Dragoș Argeșanu a completat cu propriile sale experiențe, evocând întâlnirea cu duhovnici „care vedeau dincolo” și care l-au învățat să privească lumea spirituală cu alți ochi.

În discuția despre Athos, el a povestit cum, deși inițial nu își dorea să meargă, a ajuns să fie primit de mănăstirile grecești chiar atunci când cele românești îi refuzaseră accesul:

„Athosul este special și toți încearcă să-l escaladeze. Eu am avut șansa unor duhovnici speciali, cum să vă zic eu, care vedeau dincolo, care aveau acces la lumea spiritului, la care dacă mă duceam și puneam o întrebare, stăteau un pic pe gânduri și îți povesteau tot ce se întâmplă. Erau cu totul alt tip de oameni.

Când am ajuns în Athos, m-am dus un pic forțat de împrejurări, pentru că un amic al meu vrea să vadă dacă ceea ce fac eu e de la Dumnezeu sau nu. Avea îndoială. Și zice, «Mergi în Atos?» Și eu am zis «Nu». Zice, «Hai, băi!». «Băi, eu nu merg!». «De ce?». «Pentru că știu ce știu și…».

M-am dus la mănăstirile creștine grecești, ortodoxe și m-au întrebat de ce nu mă primesc românii. Le-am zis că mă consideră eretic. Și au răspuns: «Eu te primesc!». Eu nu vroiam să merg, dar Grecia a zis că mă primește”.

Discuția a atins și tema îngerilor păzitori și a ghizilor spirituali, prezențe invizibile care ne însoțesc și ne influențează viața de zi cu zi. Pentru Argeșanu, aceste realități sunt experiențe concrete care pot ghida omul către vindecare și armonie interioară.

Ultimul episod din podcast „Altceva cu Adrian Artene” a fost nu doar un simplu dialog, ci o invitație către fiecare ascultător de a privi dincolo de cotidian și de a redescoperi dimensiunea invizibilă a existenței.

Iar întrebările fundamentale ridicate – Cine suntem dincolo de corpul fizic? Cum ne influențează ghizii spirituali? Cum putem trăi în armonie cu sufletul nostru? – au rămas deschise, oferind fiecăruia ocazia de a găsi propriile răspunsuri.

Nu ratați această conversație memorabilă pe canalul ALTCEVA cu Adrian Artene. Dacă v-ați întrebat vreodată despre suflet, despre îngerii păzitori sau despre conexiunile invizibile care ne modelează viața, acest episod vă va oferi răspunsuri, dar și noi întrebări care vă vor provoca să reflectați.

