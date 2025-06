Doina Melinte, despre momentul în care a renunțat la atletism: „Când am simțit că nu mai aveam motivație, am zis: aici se termină”

Doina Melinte, regina atletismului din anii ’80, a fost invitată în cel mai nou podcast al lui Adrian Artene, ALTCEVA. Ea a vorbit despre momentul în care a decis să renunțe la atletism. A făcut-o pentru a avea un copil: „mi-am cumpărat un cărucior de copil”, a povestit Doina Melinte, despre momentul decisiv din viața ei.

„Ultima dată când am fost la acea cursă, în 1993, mi-am cupărat cărucior de copil, și m-am întâlnit în New York, în aeroport, cu o adversară de-a mea, nu mai știu de unde era, și zice: dar ce faci cu căruciorul? Păi vreau să mă las și să am bebe. Și ăla a fost căruciorul în care fiica mea, Daiana, s-a plimbat când s-a născut. M-am planificat foarte bine. La un moment dat, sunt profesoară, am mâini, picioare, creier, și am fost autodidact. Și am vrut să demonstrez tuturor că pot să fac perfprmanță și de una singură. Și alea două recorduri mondiale care au fost doborâte în aceeași cursă, deci, în 1990 mi-am doborât propriul meu record din 1988, a fost ambiția mea că pot și vreau să pot să demonstrez că pot să mă antrenez și de una singură. Și m-am antrenat și de una singură.

Dar în momentul în care am simțit că nu mai aveam motivație, că nu mai am pentru ce și de ce, am zis, gata, aici se termină. Și niciodată nu am regretat că m-am lăsat de atletism. Că nu mai aveam motivație, tot timpul era o motivație: să fac ceva. Privesc parcă nici nu am făcut vreodată atletism, niciodată nu am visat că alerg. A fost un capitol din viața mea și s-a terminat”, a spus Doina Melinte.