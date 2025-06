Cum o verifica în cameră Securitatea lui Nicolae Ceaușescu pe Doina Melinte: „Îmi puneam semn la dulap, să văd dacă mi se deschide, și era deschis”

Doina Melinte, un nume uriaș în atletismul mondial, a fost invitata lui Adrian Artene în cel mai nou podcast, ALTCEVA. Ea a vorbit, printre altele, despre cum era verificată de Securitate, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. Ea a menționat: „Securitatea a fost tot timpul alături de noi”.

„Vorbim de Los Angeles. În momentul în care noi am ajuns la Los Angeles, delegația României, da, într-adevăr, am fost primiți, dar în momentul în care ne-am întors, am venit la aeroport, au venit români și, realmente, plângeau și ne felicitau și ne spuneau că datorită performanțelor pe care le-am obținut noi acolo la Los Angeles, ei au crescut în viziunea și în inima americanilor. Sunt altcumva apreciați din toate punctele de vedere. Ce să spun despre Securitate, Securitatea a fost tot timpul alături de noi. Că îmi puneam semn în cameră, să zic că eram la Edmonton, la dulap, să văd dacă mi se deschide dulapul, și bineînțeles că era deschis. Era controlat. Eram monitorizați din toate punctele de vedere. Niciodată nu mi-am studiat dosarul de la Securitate, dar vedeam odată tot de la Edomonton și voiam să îmi cumpăr un paardesiu. Și bineînțeles că era destul de scump și nu puteam să scot banii să îmi cumpăr pardesiul. Și am văzut că Securistul e pe acolo și zic…plec în avion.

Stăteam la geam, până au venit toți, că făceam escală, până au venit, eu am adormit. Și, la un moment dat, mă trezesc, eu aveam pardesiul pus pe cap, mă căutau pe mine, dar nu mă găseau. Dar mi-am cumpărat pardesiul. Eu mi-am iubit țara, îmi iubesc țara, mi-am iubit copilăria, părinții, rudele, nicidoată nu am avut în gând să plec în altă țară. Eu nu prea știu de sistemul comunist care era, pentru că stăteam în cantonament, veneau fetele la Bacău, foarte puțin stăteam la Bacău, dacă stăteam 2 săptămâni la sfârșitul lunii martie, că după aceea începeam antrenamentele, și când veneau fetele spuneau: vai, la voi la Bacău mâncăm gogoși, mâncăm porumb fiert, era salamul de Sibiu, deci se găseau multe chestii, pentru că aveam Agricola Internațional. Nu am dus lispă și nu știam de toate astea.”