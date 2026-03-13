Începe un nou sezon „Altceva cu Adrian Artene”! Reputatul profesor doctor LAVINIA BÂRLOGEANU ne spune cum putem „învinge” MOARTEA și ce mesaje primim DE DINCOLO

Jurnalistul Adrian Artene se întoarce sâmbătă, 14 martie, de la ora 19:00, cu un sezon nou al podcastului „Altceva”. Astfel, canalul de YouTube Altceva va găzdui un dialog revelatoriu cu reputatul profesor doctor Lavinia Bârlogeanu.

Într-o conversație profundă și provocatoare, invitata lui Adrian Artene dezvăluie cum ne putem elibera de frica de moarte, dar vorbește deschis și despre pericolele pe care le ascunde industria dezvoltării personale.

Profesor universitar, doctor în psihologie și psihoterapeut, Lavinia Bârlogeanu ne învață cum ne putem vindeca prin credință și artă și ne „prescrie”, totodată, pilula tinereții fără bătrânețe.

De altfel, aceasta este convinsă că ”Lumea îți răspunde atunci când ai făcut un lucru bun” și apreciază că ne putem conecta cu… nemurirea, dacă scăpăm de falsa iluzie a fericirii.

În discuția purtată cu Adrian Artene, invitata „Altceva” ne vorbește și despre mesajele ”primite de dincolo” și mărturisește faptul că există vise premenotirii și… amintiri din viitor.

Este fără îndoială un episod care te va pune pe gânduri și care promite perspective surprinzătoare despre psihologie, viață și transformare.

