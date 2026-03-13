Un chinez a fost arestat pentru că a încercat să scoată din Kenya mii de furnici dintr-o specie rară. Unde le ascunsese bărbatul

Un cetățean chinez a fost arestat pe principalul aeroport din Kenya, sub acuzația că a încercat să scoată ilegal din țară peste 2.000 de furnici dintr-o specie rară.

Potrivit BBC. Zhang Kequn a fost depistat în timpul unui control de securitate pe Aeroportul Internațional Jomo Kenyatta (JKIA) din capitala Nairobi, după ce autoritățile au descoperit în bagajul său un transport important de furnici vii, care urma să ajungă în China.

El nu a răspuns acuzațiilor, dar anchetatorii au declarat în instanță că ar avea legătură cu o rețea de trafic de furnici destructurată în Kenya, anul trecut.

Furnicile sunt protejate de tratate internaționale privind biodiversitatea, iar comerțul cu acestea este strict reglementat.

În 2025, Serviciul pentru Faună Sălbatică din Kenya (KWS) a avertizat asupra unei cereri în creștere pentru furnicile de grădină în Europa și Asia, unde colecționarii le cresc ca animale de companie.

Un procuror de stat le-a spus, miercuri, judecătorilor că Zhang a ambalat o parte dintre furnici în eprubete, iar altele au fost ascunse în role de hârtie absorbantă, ascunse în bagajul său. Procurorul a cerut instanței să permită ca telefonul și laptopul lui Zhang să fie verificate.

Duncan Juma, un oficial superior al KWS, a declarat pentru sursa citată că sunt așteptate și alte arestări în acest caz, pentru că anchetatorii extind investigația în alte orașe din Kenya, unde există suspiciuni că adunarea de furnici este încă în desfășurare.

În mai 2025, un tribunal kenyan a condamnat patru bărbați la un an de închisoare sau la plata unei amenzi de 7.700 de dolari, după ce au încercat să scoată ilegal din țară mii de furnici-regină vii, într-un caz considerat fără precedent.

Cei patru suspecți, doi belgieni, un vietnamez și un kenyan, și-au recunoscut vinovăția după arestare, într-o operațiune pe care KWS a descris-o drept „coordonată și bazată pe informații operative”.

Belgienii au declarat în instanță că adunau aceste furnici foarte căutate din pasiune și că nu știau că fapta este ilegală.

Anchetatorii susțin acum că Zhang era liderul acestei rețele și, aparent, a reușit să fugă din Kenya anul trecut folosind un alt pașaport. Miercuri, el a fost reținut pentru cinci zile.

Furnicile confiscate, anul trecut, erau furnici uriașe africane de recoltă, despre care KWS a spus că au un rol ecologic important, subliniind că îndepărtarea lor din ecosistem ar putea afecta sănătatea solului și biodiversitatea.

