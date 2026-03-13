CFR e într-o formă foarte bună, 11 victorii în Superliga, și debutează în play-off cu rivala U Cluj. După ce oficialul Universității Craiova, Sorin Cârțu, a dat de înțeles că ar putea fi o înțelegere între cele două echipe ardelene privind punctele, Iuliu Mureșan, președintele formației din Gruia, i-a dat replica.

U Cluj – CFR se joacă luni, ora 20:30. Înaintea debutului în play-off cele două echipe au 27 de puncte.

Președintele lui CFR, mesaj după ce s-a vorbit despre o alianță a Clujului în play-off

„(n.r. – Sorin Cârțu spunea că nu-i convine că sunt două echipe din Cluj și că la un moment dat orice se poate întâmpla, dând de înțeles că ați putea să vă ajutați în partea a doua a play-off-ului) Nu se pune problema, nu e corect acest lucru. Noi vrem să câștigăm toate meciurile și U Cluj vrea să câștige toate. Și nu cred că se pune problema de ajutor.

Dar nu din rea intenție, din pur și simplu din corectitudine, în spiritul competiției și că fiecare echipă vrea să câștige toate meciurile. Deci nu se pune problema. E exclus acest lucru. Fiecare echipă este puternică și amândouă echipele, și noi și U Cluj, putem câștiga campionatul. Ne dorim sigur acest lucru și noi și nu se pune problema de altceva!”, a declarat Iuliu Mureșan, la Fanatik.

Ce se anunță la derby-ul Clujului: „(n.r. – Credeți că se poate să vedem un stadion gemând de lume?) Nu știu, nu cred. Capacitatea maximă e parcă de 30.000. Până acum nu s-a strâns niciodată și e greu, nu știu. Vom vedea, dar eu cred că nu va fi așa. Dar va arăta seara stadionul foarte plin față de alte meciuri de până acum și asta ne bucură. Sper să fie așa la toate meciurile acasă din play-off. Și la U Cluj o să fie mai mulți decât media pe care au avut-o, dar nu știu dacă va fi chiar plin. Dar sigur vor fi mai mulți decât până acum. Ar fi frumos să fie plin, să fie un derby frumos și în tribune și în teren. Ne dorim acest lucru. Sunt convins că și ei își doresc asta!”.