13 mart. 2026, 16:16, Știri politice
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș

Dacian Cioloș – fost premier al României, comisar european, ministru al Agriculturii și șef de grup politic în Parlamentul European – este cofondatorul Partidului REPER (Reînnoim Proiectul European al României), formațiune politică ale cărei baze au fost puse în anul 2022. Era anul în care Dacian Cioloș a demisionat din USR, a plecat de la conducerea USR PLUS și a început un nou proiect politic. Până aici, nimic extraordinar, un nou drum în viața politică pentru Cioloș, partidul abia înființat a prins „viață” și, firește, au apărut în scenariu și sponsorii cu dare de mână.

Unul dintre ei, însă, afaceristul Ionuț Vasile Hidan, este cu problemele „la purtător” în 2025 și așteaptă sentința magistraților de la Tribunalul Cluj.

În anul 2023, potrivit informațiilor furnizate de Autoritatea Electorală Permanentă, REPER a primit de la 3 persoane fizice, pentru finanțarea partidului, 781.431 lei.

Sponsori pentru REPER

  • Florin Talpeș – 600.000 lei;

Trebuie spus că Florin Talpeș a fost și un important donator și pentru Nicușor Dan – aproape 1,5 milioane lei, în total, pentru campania de la PMB (donație – 660.000 lei) și pentru campania prezidențială din 2025 (împrumut – 8oo.ooo lei).

  • Săvel Adrian Albu – 33.000 lei. În anul 2021, Albu a fost consilier onorific al ex-ministrului PLUS al Sănătății, Vlad Voiculescu. Din septembrie a anului 2020 și până în luna august 2022, Albu a fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 2.

Săvel Adrian Albu a donat bani partidului REPER și în anul 2022.

REPER nu a avut alte finanțări semnificative, potrivit AEP, iar totul ar putea părea, la o primă vedere, doar o ecuație ușor de rezolvat, s-au găsit „oameni săritori” care să ajute, financiar, partidul.

Numai că unul dintre cei trei mari „sponsori” ai partidului REPER, afaceristul Ionuț Vasile Hidan, are probleme cu legea pentru că a fost prins cu droguri de mare risc asupra sa.

REPER, partidul lui Dacian Cioloș, sponsorizat în 2023 de un afacerist care are probleme cu legea

Ionuț Vasile Hidan a fost prins cu droguri asupra sa la festivalul muzical Electric Castle

La Tribunalul Cluj este înregistrat un dosar care îl vizează chiar pe afaceristul Ionuț Vasile Hidan, sponsorul partidului REPER, înființat – înființat în calitate de co-fondator – de Dacian Cioloș.

Potrivit surselor Gândul, omul de afaceri Ionuț Vasile Hidan „a fost prins cu droguri asupra sa la festivalul muzical Electric Castle (n.red. –  festival care se desfășoară în fiecare an la Castelul Bánffy din comuna Bonțida, județul Cluj), în data de 20 iulie 2024”.

„Dosarul a fost instrumentat de DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj. Nu a fost vorba despre o cantitate mare, ci de una mică, pentru consum propriu”, au precizat sursele Gândul, în exclusivitate.

Aceleași surse au dezvăluit că omul de afaceri Ionuț Vasile Hidan avea asupra sa o cantitate mică de cocaină, sub un gram, pentru uz propriu.

„A fost prins cu cocaină asupra sa, o cantitate mică, sub un gram, pentru uz propriu. Potrivit legii, este deschis un dosar penal într-o astfel de situație. Însă, în majoritatea cazurilor în care cei depistați cu droguri le folosesc pentru pe consum propriu, nu pentru trafic, dosarul se închide prin renunțarea la urmărirea penală”, au explicat sursele Gândul.

„Deţinere de droguri de mare risc fără drept, pentru consum propriu”

În această situație se regăsește, acum, și afaceristul Ionuț Vasile Hidan, sponsorul REPER.

La Tribunalul Cluj, obiectul dosarului care îl vizează pe sponsorul REPER este „confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) deţinere de droguri de mare risc fără drept, pentru consum propriu”, iar procesul se află la „fond”.

În acest dosar, potrivit informațiilor publicat pe portaljust.ro, magistrații se vor pronunța în data de 9 aprilie 2026.

Ionuț Vasile Hidan, afaceristul discret, a avut un proces și la Judecătoria Cornetu

În spațiul public nu sunt foarte multe informații despre afaceristul Ionuț Vasile Hidan, discreția fiind, se pare, literă de lege.

Totuși, dacă vorbim despre „lege”, afaceristul discret pare familiarizat cu lumea tribunalelor.

  • Ionuț Vasile Hidan a fost implicat într-un proces civil – la Judecătoria Cornetu – obiectul dosarului fiind o „contestație la executare”. Afaceristul s-a „luptat” cu SC 235 DESIGN & BUILD SRL – firmă inactivă acum, potrivit ANAF – și arhitectul Ștefan Robert Alex, care a fost manager general al acestei firme în perioada martie 2023 – iulie 2024.

Numai că, în luna februarie a anului 2025, părțile au renunțat la proces, conform portaljust.ro.

În data de 27 ianuarie 2025, magistrații au amânat pronunțarea, dar în data de 11 februarie 2025 au luat act de „renunțarea la judecată”, în contextul în care contestatarii – SC 235 DESIGN & BUILD SRL și Ștefan Robert Alex – și-au retras plângerea.

Tip soluție: Ia act de renunţare la judecată. Soluția pe scurt: Ia act de renunțarea la judecata cererii de chemare în judecată formulată de SC 235 DESIGN & BUILD SRL și STEFAN ROBERT ALEX, în contradictoriu cu intimatul HIDAN IONUȚ VASILE având ca obiect contestație la executare.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune la Judecătoria Cornetu.

Pronunțată azi, 11.02.2025, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Document: Hotarâre  757/2025  11.02.2025”, au decis judecătorii de la Judecătoria Cornetu.

Afacerile sponsorului lui Dacian Cioloș

În ceea ce privește afacerile sponsorului REPER din anul 2023, numele lui Ionuț Vasile Hidan apare în 3 firme.

  • Prima firmă este WINTASK SRL.

A fost înființată de afaceristul Hidan în data de 22 iulie 2013 și are sediul în satul Tunari, județul Ilfov. În anul 2024, WINTASK SRL a raportat o cifră de afaceri de 1.714.265 de lei și un profit net de 439.229 de lei.

Sursa – termene.ro

  • A doua firmă este NEXT AGRICULTURE SRL.

Firma a fost înființată în anul 2018, în data de 18 octombrie și are sediul în satul Șelimbăr din județul Sibiu. Funcționează oficial din luna februarie a anului 2022.

Asociații principali ai firmei NEXT AGRICULTURE SRL. sunt Alexandra Iancu, Niculae Tutunaru, Dorin Vasile Munteanu – fost deputat de Timiș în anii `90 și afaceristul Ionuț Vasile Hidan, sponsorul REPER.

Sursa – termene.ro

În 2024, NEXT AGRICULTURE SRL a raportat o cifră de afaceri de 398.873 de lei și un profit net de 40.394 de lei.

Sursa – termene.ro

  • A treia firmă este AUTOMATION OFFICE SRL.

Firma AUTOMATION OFFICE SRL a fost înființată în data de 23 decembrie 2020 și are sediul în București. Ionuț Vasile Hidan a fost, inițial, administrator al firmei.

  • În luna februarie a anului 2025, afaceristul Hidan a cesionat toate părțile sociale către Iancu Narcisa-Mădălina.
  • Aceasta a preluat 100% din capitalul social și  a fost numită administrator cu puteri depline.
  • Firma AUTOMATION OFFICE SRLare ca obiect principal de activitate dezvoltarea de software la comandă.

În anul 2024, AUTOMATION OFFICE SRL. a raportat o cifră de afaceri de 352.322 de lei și un profit net de 69.444 de lei.

