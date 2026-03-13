Prima pagină » Știri externe » Sănătatea premierului Japoniei este în centrul atenției. Care sunt cauzele pentru care Sanae Takaichi a părut epuizată la ultima apariție în Parlament

Sănătatea premierului Japoniei este în centrul atenției. Care sunt cauzele pentru care Sanae Takaichi a părut epuizată la ultima apariție în Parlament

13 mart. 2026, 16:39, Știri externe
Sănătatea premierului Japoniei este în centrul atenției. Care sunt cauzele pentru care Sanae Takaichi a părut epuizată la ultima apariție în Parlament

Starea de sănătate a prim-ministrului Japoniei, Sanae Takaichi, a devenit un subiect de preocupare publică după ce premierul japonez a părut slăbit de puteri la o sesiune a comisiei de buget desfășurată joi, scrie Bloomberg.

În timpul unei sesiuni a comisiei de buget de joi, Sanae Takaichi a părut vizibil epuizată. Un videoclip, care a devenit la scurt timp viral, o arată pe prim-ministra Japoniei incapabilă să se ridice imediat după încheierea ședinței, fiind nevoie de intervenția asistenților pentru a o ajuta.

Vineri, secretarul de cabinet al lui Takaichi, Minoru Kihara, a precizat că premierul a prezentat simptome de răceală, a fost consultată de un medic și s-a odihnit la reședința oficială ca măsură de precauție. Din cauza stării sale de sănătate, Takaichi și-a anulat participarea la mai multe evenimente programate, inclusiv întâlnirea cu ambasadorii din Orientul Mijlociu.

Îngrijorările față de starea de sănătate a prim-ministrului Japoniei sunt accentuate de reputația acesteia de a lucra neîncetat. Takaichi a declarat în trecut că doarme doar două-trei ore pe noapte și promovează o cultură a muncii intense.

Incidentul cu starea ei de sănătate are loc doar cu câteva zile înainte de o vizită la Washington pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump, unde urmează să discute despre securitatea regională și sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome”.

