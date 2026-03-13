Magistrala M4 are supervizor. Sectorul 4 semnează cu Tecnic Consulting Engineering cel mai mare contract de supervizare

Primăria Sector 4 poate semna cu asociarea turcă condusă de compania Tecnic Consulting Engineering contractul de supervizare a construcției magistralei M4 de metrou, Gara de Nord – Gara Progresul, după ce Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) a respins contestația formulată de Metroul SA.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) a respins cererea înaintată de Metroul SA, în urma desemnării Asocierii Tecnic Consulting Engineering România SRL – Tumaș Turk Muhendiusk Ve Muteahhîlîk AȘ câștigătoare a licitației pentru supervizarea extinderii Magistralei 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresul, în valoare de peste 215 milioane de lei (fără TVA).

Asocierea Tecnic Consulting Engineering Romania (lider) – Tumas Turk Muhendislik Musavirlik ve Muteahhîlîk, având ca terț susținător compania Avimi Serv, a fost desemnată câștigătoare a licitației organizată de Primăria Sector 4 la sfârșitul lui august 2025. La licitație s-au înscris șase firme.

M4 va avea 11 stații noi

Finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027.

Linia va avea 14 stații și un traseu de 11 kilometri. Noul traseu de metrou va avea 11 km și va traversa cartierele Gara de Nord, Uranus, 13 Septembrie, Giurgiului și Progresul, adică va trece pe teritoriul sectoarelor 1, 4 și 5 și al comunei Jilava, din județul Ilfov.