Ion Cristoiu: „Alianța PNL-USR se va rupe. Se bat pe 10% dintre electorat. Bătălia va începe de la cel care conduce alianța - Bolojan sau Fritz”
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a afirmat că alianța PNL-USR se va rupe, bătălia începând de la conducătorii partidelor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Această alianță nu va supraviețui pentru că PNL se bate cu USR pentru 10%, atâta au. Acesta este culoarul pe care merg ei. La un moment dat se vor certa și cred că o să fie o bătălie pe: Cine este șeful? Fritz sau Bolojan.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a afirmat că alianța PNL-USR se va rupe, bătălia începând de la conducătorii partidelor. Acesta spune că ambele partide concurează pentru același electorat. El subliniază că PNL și USR au o alianță temporară care nu va supraviețui. Jurnalistul crede că PNL, USR, Forța Dreptei și REPER ar trebui să se unească și să formeze un singur partid.

„Cred că în două-trei luni se ceartă rău cu Bolojan. Nu e loc pentru amândoi. Au același electorat. Cine e șeful forței? Noi avem acum o alianță temporară concentrată între PNL și USR. Această alianță nu va supraviețui pentru că PNL se bate cu USR pentru 10%, atâta au. Acesta este culoarul pe care merg ei. La un moment dat se vor certa și cred că o să fie o bătălie pe tema: «Cine este șeful?» Frtiz sau Bolojan. Oricum acest pol nu are încă șef. Părerea mea este că totuși ar trebui renunțat la acest pol și format în sfârșit… În numele democrației din România, avem un partid PSD care domină toată stânga. A venit momentul ca PNL să fuzioneze cu USR, cu Forța Dreptei, cu REPER și să avem un partid… Nu știu cum să se numească. Să fie contrapondere cum sunt democrații cu republicanii. Ajunge PSD-ul la putere, ăia toți să intre în opoziție. Țin minte, dreapta nu a fost niciodată unită. S-ar putea ca suveraniștii să profite de bătălia dintre cele două partide.”, a declarat jurnalistul.

