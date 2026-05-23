Alertă în Bucegi. Mai multe persoane au alunecat pe gheață, între Cabana Mălăiești și refugiul Țigănești. A fost solicitat elicopter

DSU informează că mai mulți participanți la competiția montană „Transilvania 100” au fost implicați, sâmbătă, 23 mai, într-un incident în Munții Bucegi.

UPDATE 12:30 – Salvamont Brașov, informații de ultimă oră

Într-o postare pe Facebook, Salvamont Brașov a oferit informații de ultimă oră privind incidentul din Munții Bucegi.

În ceea ce privește evenimentele din această dimineață, până la acest moment au fost înregistrate 11 incidente, dintre care trei sunt încă în desfășurare, acestea necesitând intervenții mai complexe. Unul dintre cazuri este gestionat în colaborare cu colegii de la Salvamont Bran.

La această oră, toate resursele operative disponibile din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo Brașov sunt implicate în teren. Totodată, au fost prealertate și echipele locale Salvamont din județul Brașov, respectiv Salvamont Zărnești și Salvamont Poiana Brașov, pentru asigurarea unei capacități de răspuns adecvate evoluției situației operative.

Incidentele s-au produs în contextul desfășurării unei competiții sportive de alergare montană. Din păcate, condițiile existente în zona montană înaltă sunt dificile, fiind caracterizate de ceață, porțiuni extinse acoperite cu zăpadă și un risc ridicat de alunecare.

Având în vedere caracterul dinamic al intervențiilor și faptul că resursele operative sunt concentrate în acest moment în teren, vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce situația operativă va permite. Menționăm că ne aflăm în contact permanent cu colegii de la ISU Brașov și Jandarmeria Montană Brașov, în vederea suplimentării resurselor, dacă situația o va impune”, precizează Salvamont Brașov.

Din câte se pare, respectivii ar fi alunecat pe porțiuni cu gheață de pe traseul dintre Cabana Mălăiești și refugiul Țigănești.

DSU a recuperat 5 persoane

Într-o postare pe Facebook, Departamentul pentru Situații de Urgență informează că echipele de intervenție au recuperat de pe traseu cinci persoane. Toți cei salvați sunt conștienți și cooperanți, dar prezentau simptome ușoare de hipotermie. Au fost transportați la Cabana Mălăiești pentru evaluare și monitorizare.

În apropierea refugiului Țigănești, salvatorii au identificat alte trei persoane, căzute într-o râpă. Una dintre victime este conștientă, dar are multiple traumatisme, pentru aceasta fiind în desfășurare operațiunea de recuperare. O altă persoană se află în hipotermie, iar cea de-a treia este conștientă, însă a suferit fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, care a redus vizibilitatea sub 100-150 de metri, intervenția aeriană este blocată momentan. Elicopterul SMURD solicitat pentru misiune rămâne, însă, pregătit să intervină imediat ce vremea va permite.

La fața locului intervin echipe ale Salvamont Brașov și Jandarmeriei Brașov, iar misiunea de salvare este în desfășurare.

„Transilvania 100” este o competiție de alergare montană (ultramaraton/trail running) organizată în Munții Bucegi. Participanții concurează pe trasee alpine de diferite lungimi, unele foarte dificile, care trec prin zone precum Bușteni, Mălăiești, Omu sau Țigănești.

