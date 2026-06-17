Denunțătorul lui Coldea, în stare gravă la spital, după ce a fost bătut în Centrul Vechi din București. Cum au încercat atacatorii să distrugă înregistrările de pe camerele de supraveghere. Anul trecut, un alt denunțător al fostului șef SRI a murit în condiții suspecte

După ce a formulat un denunț exploziv împotriva lui Florian Coldea, acuzându-l că ar fi luat 1 milion de euro ca să-și ajute niște parteneri în rezolvarea unor dosare, afaceristul Mihai Fișcă a fost la un pas să fie ucis. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, acesta a fost bătut de către trei indivizi, în Centrul Vechi, un episod care a avut urmări extrem de grave. Ulterior, ca să nu fie identificați, atacatorii au reușit să obțină hard disk-ul cu imaginile de pe camerele de supraveghere, pe carel-au aruncat într-un tomberon. Anul trecut, un alt denunțător al fostului șef adjunct al SRI a murit, după ce casa i-a luat foc.

Mihai Eugen Fișcă, denunțătorul lui Florian Coldea

„Mi-au spus că e păcat să nu-mi mai văd copiii”

Mihai Eugen Fișcă este unul din cei trei denunțători ai fostului șef operativ SRI. Pe 30 mai 2024, afaceristul a declarat în fața procurorillor DNA că Florian Coldea ar fi primit un milion de euro într-o „afacere cu criptomonede.” În vara anului trecut, Mihai Fișcă a fost bătut de 3 indivizi în fața unei terase din Centrul Vechi al Capitalei. Potrivit actelor de urmărire penală, obținute de Gândul, încât a fost la un pas de moarte.

”Inculpații au agresat-o fizic pe persoana vătămată (n.r. Fișcă Mihai Eugen), lovind-o cu palmele, pumnii și picioarele în zona feței, capului și corpului, iar în timpul agresiunilor exercitate de cei trei, unul dintre inculpați i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona bărbiei victimei, în urma căreia aceasta a căzut la sol și s-a lovit cu capul de piatra cubică, agresiunile exercitate de cei trei inculpați cauzându-i persoanei vătămate leziuni traumatice ce au necesitat 75-80 zile de îngrijiri medicale, o infirmitate fizică și punerea în primejdie a vieții”, precizează, în motivare, apărarea lui Fișcă. Pentru că agresorii au fost identificați și cercetați pentru vătămare corporală, după ce au încercat să-și ascundă urmele.

Agresorii au încercat să distrugă înregistrările

La scurt timp după incident, unul dintre bărbații care l-au bătut pe denunțătorul lui Coldea ar fi revenit la locație și ar fi sustras hard disk-ul sistemului de supraveghere video, care conținea înregistrările din noaptea agresiunii. Dispozitivul ar fi fost ulterior scos din incintă și aruncat la gunoi.

”Inculpatul N.C.A., cunoscând faptul că organele de poliție efectuează activități de urmărire penală cu privire la evenimentul în care acesta a fost implicat la data de 08.03.2025, s-a deplasat în incinta clubului Wally’s din București, unde, după ce a efectuat înregistrări cu telefonul mobil asupra imaginilor video surprinse de camerele de supraveghere ale locației din data de 08.03.2025, a demontat și sustras hard disk-ul din DVR-ul sistemului de supraveghere care era funcțional și instalat în incinta clubului anterior menționat, cu scopul de a împiedica aflarea adevărului, părăsind ulterior locația și aruncând hard disk-ul într-un tomberon”.

Pe de altă parte, apărarea celor trei inculpați susține că situația reală din seara incidentului ar fi fost diferită de cea reținută de anchetatori, afirmând că ”se impune reaudierea martorilor care au servit persoana vătămată cu băuturi alcoolice, având în vedere faptul că persoana vătămată se afla deja sub influenţa alcoolului întrucât venise dintr-un alt club, martorii afirmând că se afla într-o stare avansată de ebrietate”.

Chiar dacă acest conflict a fost descris ca fiind spontan, potrivit rechizitoriului, printre inculpați se numără și Victor Chișavu, acuzat nu doar că ar fi participat la agresiunea asupra lui Fișcă, ci și că a avut un rol în dispariția imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din club.

Întâmplător sau nu, numele său apare și într-un alt dosar cu rezonanță publică, cel al fostului ministru al transporturilor Dan Șova (condamnat cu suspendare pentru trafic de influență), unde a fost menționat tot în legătură cu o presupusă distrugere a unor probe informatice.

La acea vreme, Victor Chișavu, angajat ca șofer al firmei de avocatură a lui Șova, în perioada 2008-2013 mai exact, declara că i s-ar fi cerut să arunce la gunoi mai multe componente de calculator și susținea că păstra acasă un hard disk aparținând societății.

Serie de decese suspecte în dosarul Coldea

În octombrie 2025, Mihai Guțanu, afaceristul care avea calitatea de denunțător în dosarul lui Florian Coldea, a decedat la spital, unde era internat de câteva săptămâni în stare gravă, ca urmare a unui incendiu violent care i-a cuprins casa. Acesta se afla în imobil în momentul în care flăcările au izbucnit. Mihai Guțanu se plângea de mult timp că el și familia sa sunt supuși hărțuirii.

Mihai Guțanu, denunțătorul lui Florian Coldea

Dispariția fulgerătoare a generalului SRI Dumbravă

Cu câteva săptămâni înainte de decesul denunțătorului, un alt personaj esențial în dosarul lui Coldea, generalul SRI Dumitru Dumbravă înceta din viață la doar 53 de ani.

Generalul SRI Dumitru Dumbravă era trimis în judecată de DNA alături de generalul SRI Florian Coldea.

În 2024, procurorii DNA i-au pus sub acuzare pe Florian Coldea, general SRI (r.), fost prim-adjunct şi fost director interimar, dar şi pe Dumitru Dumbravă, general SRI (r.), fost şef al Direcţiei Juridice a SRI şi fost secretar general pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Cei doi au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie 2025. Alături de avocatul Doru Trăilă, au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.