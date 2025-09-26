Prima pagină » Actualitate » Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață

Sorin Avram
26 sept. 2025, 17:05, Actualitate
Generalul SRI Dumitru Dumbravă, fost șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii, a încetat din viață, la 53 de ani.

Generalul Dumitru Dumbravă a fost trecut în rezervă în septembrie 2018, printr-un decret semnat de preşedintele Klaus Iohannis.

În 2015, Dumitru Dumbravă a devenit cunoscut după ce a afirmat într-un interviu că justiţia este un câmp tactic pentru SRI, și că ar fi „angrenat” alături de alte structuri, stârnind mai multe critici.

„Fenomenul corupţiei, ca ameninţare la adresa securităţii naţionale, a intrat relativ recent în portofoliul SRI. (…) Angajarea SRI în această luptă, până la urmă, de asanare morală a societăţii s-a făcut ca structură de suport a autorităţilor judiciare cu atribuţii în materie (…).

Concret, dacă în urmă cu câţiva ani consideram că ne-am atins obiectivul odată cu sesizarea PNA, de exemplu, dacă ulterior ne retrăgeam din câmpul tactic odată cu sesizarea instanţei prin rechizitoriu, apreciind (naiv am putea spune acum) că misiunea noastră a fost încheiată, în prezent ne menţinem interesul/atenţia până la soluţionarea definitivă a fiecărei cauze.

Această manieră de lucru, în care suntem angrenaţi alături de procurori, poliţişti, judecători, lucrători ai DGA ori ai altor structuri similare a scos la iveală punctual şi aspecte care ţin de corupţia sistemului judiciar, în limite care nu trebuie tolerate, dar nici exagerate”, a afirmat Dumbravă, în 2015, pentru juridice.ro

În prezent, generalul SRI Dumitru Dumbravă era cercetat de DNA alături de generalul SRI Florian Coldea.

În 2024, procurorii DNA i-au pus sub acuzare pe Florian Coldea, general SRI (r.), fost prim-adjunct şi fost director interimar, dar şi pe Dumitru Dumbravă, general SRI (r.), fost şef al Direcţiei Juridice a SRI şi fost secretar general pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.

Cei doi au fost trimiși în judecată de DNA în luna iulie 2025 . Alături de avocatul Doru Trăilă, au fost acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor.

În urma decesului generalului Dumitru Dumbravă, instanța va constata încetarea procesului penal în ceea ce îl privește pe acesta, restul dosarului urmând să se judece în continuare.

Foto: Profimedia

Știre în curs de actualizare!

