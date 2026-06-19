Un polițist din cadrul Inspectoratului Poliției Județene Ilfov ar fi fost bătut, într-un local destinat iubitorilor de manele, de către un cunoscut om de afaceri bucureștean, asociat lumii interlope. Martorii au sunat la numărul de urgență 112, iar la fața locului ar fi ajuns mai multe echipaje de Poliție.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că incidentul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 martie cu ocazia unei petreceri organizate de Ziua Femeii într-un local din comuna Gherghița, județul Prahova.

Filmul evenimentelor

Sursele citate au afirmat că, undeva după miezul nopții, între petrecăreți ar fi izbucnit un conflict după ce un tânăr care consumase alcool ar fi avut o atitudine nepotrivită față de o femeie care se distra împreună cu soțul ei.

Bărbatul femeii respective ar fi luat atitudine și, după un schimb de replici, conflictul ar fi degenerat.

Sursele Gândul susțin că mai multe persoane ar fi intrat în panică și ar fi sunat la numărul de urgență 112. Polițiștii ajunși la fața locului ar fi constatat că I.M., subofițer în cadrul Serviciului Acțiuni Speciale (SAS) din cadrul IPJ Ilfov, a fost bătut de un cunoscut afacerist din București, asociat lumii interlope, cunoscut sub numele de Dorel Cartofaru.

Polițistul bătut a refuzat să depună plângere

Cei doi s-ar fi încăierat după ce polițistul s-ar fi legat de soția afaceristului, care ar fi reacționat și l-ar fi luat la pumni în văzul tuturor. Cu toate că polițistul bătut a refuzat să depună plângere, colegii săi din cadrul Poliției Prahova au întocmit o notă de eveniment, care, ulterior, a fost transmisă și către conducerea IPJ Ilfov.

Omul de afaceri Dorel Cartofaru este cunoscut în spațiul public din postura de proprietar al Pieței Pucheni, din cartierul Rahova, pe care ar fi dezvoltat-o și administrat-o prin firmele sale.

Totodată, Cartofaru ar fi și unul dintre dezvoltatorii imobiliari importanți din București, după ce ar fi ridicat, în Sectorul 5, ansamblurile rezidențiale Confort Urban și Confort Urban Park Residence.