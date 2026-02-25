Trei bărbați ar fi luat cu asalt sediul Poliției Orașului Popești Leordeni după ce, inițial, fuseseră ridicați de acasă cu mascații, în toiul unei petreceri cu muzică tare și multă gălăgie. Scandalagiii au fost sancționați contravențional, iar patru polițiști sunt cercetați penal deoarece, ca să-i potolească, le-ar fi tras o mamă de bătaie.

Mai mulți polițiști ilfoveni sunt cercetați într-un dosar deschis pentru purtare abuzivă după un incident total neobișnuit. Este vorba despre un apel făcut, anul trecut, la numărul de urgență 112, prin care Poliția era anunțată că, din curtea unei case situate în comuna Vidra se aude muzică tare și gălăgie, cu toate că este miezul nopții.

Bătuți de mascați

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că la fața locului au fost trimise două echipaje din cadrul Poliției Orașului Popești Leordeni.

Pentru că persoanele vizate erau cunoscute cu un comportament violent, s-a solicitat și sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale.

Sursele citate au menționat că polițiștii au fost nevoiți să încătușeze trei bărbați, toți cu fizic impunător și cunoscuți drept bătăuși notorii, care au fost aduși la Popești Leordeni. Pe drum, aceștia ar fi intrat în conflict cu mascații și ar fi fost bătuți.

Au încercat să distrugă ușa de la sediul Poliției

La sediul Poliției, scandalagiii au fost amendați contravențional pentru tulburarea liniștii publice, iar apoi ar fi fost lăsați, în toiul nopții, pe trotuarul din fața instituției, să găsească singuri drumul spre casă. Beți turtă și departe de locuințele lor, aceștia s-au înfuriat și au atacat clădirea, la propriu.

Pentru că nu au găsit pietre sau alte obiecte dure, cei trei ar fi început să lovească cu pumnii și cu picioarele ușa de la intrarea în sediul poliției orășenești și peretele din sticlă. La ora respectivă, în clădire se afla o sigură persoană, o polițistă care era de serviciu peste noapte, în condițiile în care restul colegilor se aflau în patrulare.

Speriată, femeia a alertat echipajele, care, la rândul lor, ar fi sunat din nou la mascați, pentru a le sări în ajutor. Cum echipajul SAS apucase deja să ajungă la București, unde este sediul Inspectoratului Poliției Județene Ilfov, polițiștii de la Popești Leordeni au fost nevoiți să se descurce singuri.

Sursele Gândul au precizat că cei trei ar fi depus o reclamație pentru purtare abuzivă, care ar viza patru dintre luptătorii SAS care au fost la fața locului. Plângerea s-ar afla în lucru la Serviciul Control Intern din cadrul IPJ Ilfov.

AUTORUL RECOMANDĂ: