Poliția confirmă dezvăluirile Gândul. Noi detalii în cazul polițistei care făcea videochat

Bianca Dogaru
16 mart. 2026, 14:53, Actualitate
IPJ Ilfov confirmă oficial dezvăluirile Gândul cu privire la polițista din cadrul structurii care a lucrat ca model de videochat înainte de a intra în Ministerul de Interne. 

În urma verificărilor, instituția a precizat că femeia a activat ca „operator de conținut video pentru adulți în mediul online” anterior momentului în care a fost angajată la IPJ Ilfov. Reprezentanții Poliției susțin însă că, după ce a devenit agentă, nu au existat indicii că aceasta ar fi continuat activitatea.

„În urma verificărilor efectuate de către structurile de specialitate, s-a constatat faptul că, anterior încadrării într-una dintre structurile din cadrul IPJ Ilfov, persoana în cauză ar fi activat ca operator de conținut video în mediul online, într-un sector destinat adulților. De asemenea, s-a constatat faptul că ulterior încadrării nu au existat indicii cu privire la faptul că aceasta ar fi continuat să aibă astfel de activități,” a transmis IPJ Ilfov. 

Reacția vine după ce Gândul a dezvăluit că ofițerii DGPI au descoperit activitatea ascunsă a agentei, care lucra la Serviciul Cazier Judiciar. Deși Poliția afirmă că activitatea s-a oprit după angajare, surse judiciare au indicat anterior că polițista primise sume de bani din străinătate, prin intermediul unei aplicații mobile.

În prezent, polițista a fost pusă la dispoziția conducerii IPJ Ilfov. Deși instituția precizează că nu sunt dovezi pentru activități recente, imaginea Poliției Române este afectată, iar agenta riscă acum desfacerea contractului de muncă.

