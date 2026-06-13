Sora femeii ucise de Emil Gânj, martoră la crimă, trăiește un coșmar la indigo. Ce mesaje îi trimite concubinul ei

În România anului 2026, un nume ține Poliția, chipurile, în ”alertă maximă”: Emil Gânj, cel mai căutat infractor din România, acuzat de o crimă care a șocat opinia publică și condamnat recent la închisoare pe viață. În timp ce autoritățile anunță recompense și continuă căutările folosindu-se de o poză veche și irelavantă, în umbra acestei povești deja cutremurătoare se derulează un alt episod șocant: sora victimei trăiește acum un coșmar la indigo.

Pușa Gyurca, tânăra care a fost martoră direct în momentul în care Emil Gânj a venit să îi ucidă sora, a reușit atunci să fugă din locuință împreună cu cei doi copii – propriul copil și copilul Andei – în timp ce în spatele ei se derula crima care a șocat o Românie.

Astăzi, aceeași femeie trăiește din nou sub amenințări explicite cu moartea. Ea a cerut ajutorul autorităților după ce concubinul său pare să fi pus în aplicare aceleași amenințări folosite de Gânj.

Bărbatul a început să o terorizeze încă de anul trecut, imediat după ce femeia i-a spus că vrea să se despartă de el. De la acel moment, potrivit unei plângeri înregistrată la Parchet, discuțiile dintre cei doi s-au transformat rapid într-un șir de amenințări grave, repetate, care au dus la deschiderea unui dosar penal pe numele individului.

”S-a reținut că persoana vătămată Gyurca Tiberia-Pușa, aflându-se la adresa de domiciliu împreună cu inculpatul inculpatului Szep Alexandru-Bogdan (concubinul său) și fiica acestora minoră, în urma unor discuții dintre cei doi referitoare la faptul că relația dintre ei nu mai funcționează, inculpatul i-a adresat persoanei vătămate amenințări cu moartea, afirmând ceva de genul „îți rup picioarele”, „te lovesc în cap”, „îți dau foc la casă și la mașină”, ”arzi ca șobolanii”, creându-i persoanei vătămate o stare de temere”, se arată în rechizitoriul întocmit de procurori, pe baza declarațiilor femeii.

„Închide live-ul, că în noaptea asta te omor”

Potrivit procurorilor, Szep Alexandru-Bogdan și-a continuat ieșirile violente inclusiv într-un live pe TikTok, unde, în fața urmăritorilor, i-a transmis un mesaj de amenințare.

„Închide live-ul, că în noaptea asta te omor”, i-ar fi spus acesta. În mod absolut straniu, același a lucru a făcut și Emil Gânj chiar cu o zi înainte s-o ucidă cu sânge rece pe Anda. Victima făcea un live pe Tiktok, dintr-o spălătorie, iar acesta i-a dat un mesaj de amenințare după ce a văzut că și-a șters tatuajul cu numele lui.

”Starea de nervozitate a inculpatului (n.r. Emil Gânj) a putut fi determinată și de faptul că anterior cu o zi datei comiterii faptei, victima Anda Gyurca, împreună cu surorile sale și martora minoră s-au deplasat la o spălătorie pe raza localității Sărmășel și s-au jucat stropindu-se cu apă, fiind realizată o filmare cu acele momente, filmare pe care victima a încărcat-o pe contul său de pe platforma de socializare Tik-Tok și pe care inculpatul să o fi văzut și să se fi enervat din acest motiv. Mai mult, partea civilă a arătat și că înainte de comiterea faptei cu câteva zile, victima și-a tatuat o pană peste un alt tatuaj cu numele „Emil” de pe piept, iar în apropiere textul „Je ne regrette rien” (Nu regret nimic), aspect revelat și prin procesul-verbal de investigații”, se preciează în senința care i-a adus condamnarea pe viață lui Gânj, pe data de 19.05.2026.

O altă coincidență care atrage atenția este că, la fel ca în cazul lui Emil Gânj, și concubinul Pușei a ajuns de mai multe ori în atenția autorităților, după plângeri și ordine de protecție făcute pe fondul conflictelor cu aceasta.

Între timp, Szep Alexandru-Bogdan, concubinul Pușei, a fost trimis în judecată recent pentru amenințare în formă continuată și se află în stare de libertate, procesul urmând să stabilească răspunderea sa penală.

Probabil că pentru Pușa Gyurca rămâne speranța că lucrurile nu vor ajunge să se repete ca în cazul surorii sale, unde amenințările și conflictele au fost urmate, în final, de o tragedie.

E totuși greu de crezut asta, ținând cont de faptul că a fost instituit un dispozitiv de protecție în zona casei în care locuiesc membrii familiei Gyurca, după crima comisă de Gânj.

Chiar și așa, acest lucru nu pare că l-a intimidat pe concubinul ei să o terorizeze cu mesaje de amenințare cu moartea.