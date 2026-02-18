Prima pagină » EXCLUSIV » Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași

18 feb. 2026, 05:00, EXCLUSIV
18 feb. 2026, 05:00, EXCLUSIV

Emil Gânj, criminalul care a învins un sistem. După nesfârșite căutări cu câini de urmă, drone și camere cu termoviziune și după sute de ore suplimentare neplătite, polițiștii s-au lăsat păgubași
Autoritățile au renunțat să-l mai caute cu prioritate pe criminalul Emil Gânj, după luni întregi în care, pentru prinderea lui, au fost mobilizați sute de oameni. Ba mai mult, o parte a polițiștilor care au participat la căutări s-au mai și revoltat împotriva conducerii Poliției după ce nu și-au primit banii pentru orele suplimentare pe care le-au petrecut pe câmpurile din județele Mureș și Bistrița.

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor, apoi i-a incendiat trupul și a fugit de la locul faptei.

Filmul crimei

Pentru că împotriva lui era emis un ordin de protecție, criminalul a așteptat momentul potrivit, pentru ca patrula de poliție care o proteja pe victimă să plece.

Apoi a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile termopan ale ușii și ferestrelor, în încercarea de a pătrunde în casă. În interior se aflau o rudă și doi minori, însă lui Gânj nu-i păsa de aceștia.

Cu toporul în mână, bărbatul și-a căutat fosta iubită până când a găsit-o ascunsă într-un dulap. Fără să stea pe gânduri, a omorât-o imediat, după care a dat foc la casă, pentru a distruge probele.

Trebuie spus că, la data respectivă, criminalul era căutat de aproape un an și jumătate pentru că își bătuse cu bestialitate o rudă.

Gânj s-a adăpostit într-o unitate militară

Ulterior, Emil Gânj a fugit într-o zonă sălbatică. De la vârful Ministerului Afacerilor Interne s-a ordonat o acțiune fără precedent, pentru prinderea ucigașului, în care s-au folosit drone și autospeciale de supraveghere cu termoviziune.

Fugarul a fost reperat pentru câteva secunde chiar la începutul căutărilor. De atunci, însă, nu i s-au mai găsit decât urmele. Mai mult, după ce s-a descoperit că fugarul și-a construit vizuini în care își depozitase din timp alimente neperisabile și s-a adăpostit într-o unitate militară dezafectată, a ieșit la iveală că, în pușcărie, unde executa o pedeapsă tot pentru omor, a citit cărți de supraviețuire în sălbăticie care, culmea ironiei, îi fuseseră cumpărate chiar de către conducerea penitenciarului, din banii Ministerului Justiției.

Luni la rând, sute de polițiști aduși de la mai multe inspectorate județene, dar și din București, l-au căutat pe fugar, fără rezultat. În toamnă, obosiți după sute de ore suplimentare, fără hrană suficientă și terorizați de puricii și țânțarii care trăiau în ceea ce devenise iadul lui Gânj, polițiștii detașați și-au strâns lucrurile și au plecat.

Polițiștii care l-au căutat degeaba pe Gânj au rămas neplătiți

Pe cale de consecință, Emil Gânj a rămas doar un fugar dintre sutele de fugari pe care Poliția îi caută și care, dacă va exista o informație care să conducă la prinderea lui, va fi dus în fața Justiției. Până la urmă, Gânj a învins, de unul singur, un sistem dotat cu drone, autospeciale de supraveghere cu termoviziune, alte echipamente avansate și chiar câini de urmă.

Ba mai mult, a generat și un scandal intern după ce o parte din polițiștii implicați în căutări și-au anunțat liderii de sindicat că orele suplimentare lucrate pe câmpurile din Mureș și Bistrița nu au fost remunerate așa cum cere legea.

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că se presupune că bărbatul primește ajutor din partea unor persoane care îi oferă adăpost, astfel că poate face față anotimpului rece.

