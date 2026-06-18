Robert Durmuș, cunoscut în lumea muzicii de petrecere sub numele de Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu au fost ridicați de acasă, miercuri dimineață, de polițiștii bucureșteni ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente. Cei doi artiști ar fi fost duși la sediul Poliției Capitalei pentru a fi interogați într-un dosar care îi vizează pe liderii temutului clan Ștoacă.

Undeva pe la jumătatea anului trecut, polițiștii bucureșteni ar fi început să verifice informații legate de faptul că Petre Șaim, zis Petrică Ștoacă, un lider interlop considerat de autorități drept deosebit de periculos, ar fi impus unele așa-zise taxe de protecție unor lăutari de succes. Este vorba despre Adrian Norocel, Alex Botea (n.r. ginerele lui Sorinel Puștiu), Ghiță Adriano, dar și Robert Durmuș, alias Lele.

Zeci de percheziții și mandate de aducere

Polițiștii Capitalei au declanșat miercuri, 17 iunie, o amplă operațiune în București și Ilfov, după ce membrii clanului Ștoacă s-au luat la bătaie cu cei ai clanului Toboșarii, în contextul unor dispute legate de controlul unor presupuse teritorii.

Ca urmare, a fost constituit un dosar pentru infracțiuni de șantaj, loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept și șantaj. Autoritățile au pus în executare 21 de mandate de percheziție domiciliară dar și 22 de mandate de aducere.

Printre persoanele ridicate cu mascații s-au numărat și Florian Melti, alias Bebică Ștoacă (ginerele lui Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB), dar și Petrică Ștoacă.

Maneliștii, amenințați cu bătaia

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că printre persoanele aduse la audieri s-ar fi numărat inclusiv manelistul Lele și clarinetistul Vasile Pandelescu, care cântă în formația lui.

„Totodată, în cursul anchetei s-a mai stabilit faptul că unul dintre bănuiți ar fi constrâns, prin amenințări cu acte de violență, alte două persoane, în vederea obținerii de foloase patrimoniale”, au precizat polițiștii într-o informare oficială.

Surse apropiate anchetei au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că este vorba despre cei doi artiști, iar persoana bănuită ar fi Petre Șaim zis Petrică Ștoacă.

Cei doi artiști ar fi fost luați cu mandate de aducere pentru a fi audiați în calitate de martori, în condițiile în care, până acum, ar fi evitat, de teamă, să depună plângere penală.