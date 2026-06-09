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Fiul unui fost senator, condamnat în dosarul clanului Ștoacă. Acuzațiile de trafic de carne vie și proxenetism s-au șters. De ce a fost găsit vinovat

Andrei Dumitrescu
Fiul unui fost senator, condamnat în dosarul clanului Ștoacă. Acuzațiile de trafic de carne vie și proxenetism s-au șters. De ce a fost găsit vinovat
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Fiul unui fost senator PNL de Brăila a fost condamnat cu executare într-un dosar de trafic de persoane și droguri de mare risc, alături zeci de membri ai temutului clan Ștoacă, din București. Cu toate că dosarul deschis de procurorii DIICOT – structura centrală privea o mulțime de infracțiuni grave, multe dintre acestea s-au prescris, în condițiile în care magistrații au avut nevoie de opt ani ca să dea sentința.

Băiatul fostului senator Cristian Dănuț Mihai a fost arestat preventiv la începutul lui iunie 2018, alături de alte 18 persoane, majoritatea membri ai clanului Ștoacă.

Ce au stabilit procurorii

Procurorii DIICOT au stabilit că, alături de Cosmin Cristian Mihai, liderii grupării erau Marius Voinea, zis şi Marius Ştoacă (liderul clanului), Petre Şaim zis şi Petrică Ştoacă, Bogdan Gabriel Niculae, alias Bogdan Ştoacă şi Lucian Florin Cimpoeru.

Procurorii DIICOT au probat că, la nivelul anilor 2017 – 2018, membrii clanului Ștoacă vindeau cocaină și heroină, însă se ocupau, în paralel, de exploatarea sexuală a unui număr mare de femei, majore și minore.

Fetele se prostituau pentru membrii grupării atât în țară ,cât și în Cehia, Germania, Anglia, Scoţia, Emiratele Arabe Unite (Dubai) şi Belgia.

Fetele erau exploatate în străinătate

„Cu privire la modalităţile în care membrii grupării şi-au recrutat victimele exploatate ulterior prin obligarea la practicarea prostituţiei, s-a reţinut predilecţia acestora atât pentru inducerea lor în eroare, prin metoda «loverboy», cât şi pentru violenţă atunci când acestea nu erau convinse de comportamentul subversiv al acestora.

Pentru a face faţă «cerinţelor pe piaţa externă» şi a căpăta experienţă, membrii grupării au recurs la exploatarea persoanelor de sex femeiesc majore şi minore în ţară, mai exact în oraşe precum Bucureşti, Cluj-Napoca, Sibiu şi Constanţa, folosind pentru recrutarea clienţilor site-urile de profil sau metoda de abordare directă, respectiv stradal”, au explicat procurorii DIICOT.

Conform anchetatorilor, unul dintre traficanții de carne vie care făcea parte din grupare a fost Cosmin Cristian Mihai.

Din cauza faptului că magistrații Tribunalului București au dat decizia de condamnare la data de 14 mai 2026, în condițiile în care presupusele fapte de proxenetism și trafic de persoane ar fi fost comise în cursul anului 2017,  a intervenit termenul de prescripție. Astfel că ultima acuzație rămasă în picioare în cazul fiului de senator a fost cea de constituire a unui grup infracțional organizat, pentru care a primit trei ani de închisoare.

Obligat să-și depăgubească victimele

Totuși, fiul fostului senator nu a scăpat de plata despăgubirilor către tinerele pe care a fost acuzat că le-a traficat.

„Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Pasă (Frunză) Adriana Georgiana şi obligă în solidar inculpații Mihai Cristian Cosmin, Vasile Vicențio Giovanni, Ionescu Constantin Marius și Cimpoeru Lucian Florin la plata către aceasta a sumei de 100.000 euro echivalent în lei la data plății, reprezentând prejudiciul material, respectiv a sumei de 80.000 lei, reprezentând prejudiciu moral, ca urmare a comiterii infracțiunii de trafic de persoane.

Despăgubirile stabilite în sarcina inculpatului Mihai Cristian Cosmin vor fi achitate premergător din suma depusă cu titlu de cauțiune”, se mai arată în decizia instanței Tribunalului București, care nu este una definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel.

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