Un celebru actor român, reținut de polițiști în ancheta ”The Buddhist”. Bărbatul s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Minune în momentul intervenției

Un dosar de amploare instrumentat de DIICOT, care vizează destructurarea unei rețele suspectate de trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani, aduce în atenție nume cunoscute din zona divertismentului. Potrivit unor surse judiciare, Vlad Marinescu, un actor român cunoscut din mai multe producții TV, ar fi fost ridicat de anchetatori din clubul The Buddhist din București, unde s-ar fi aflat la masă alături de Adrian Copilul Minune în momentul intervenției.

Marinescu este cunoscut în zona cluburilor de noapte drept „Vlad”, fiul lui Nicolae Marinescu, zis „Nae”, fondatorul clubului The Buddhist din București. Localul, deschis în anii ’90 pe Bulevardul Regina Elisabeta, a devenit unul dintre cele mai cunoscute sexy-cluburi din România.

Nicolae Marinescu a murit în aprilie 2019, în urma unui atac cerebral, iar după decesul său afacerea ar fi fost preluată de fiu. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora Vlad Marinescu ar fi încercat să vândă clubul, însă tranzacția nu s-ar fi concretizat.

Născut în 1990, Vlad Marinescu a absolvit cursurile Universității Hyperion (2009–2012), a urmat formări la Let It Go Acting Studio și un master în Creative Writing la Lancaster University (2022–2023). A apărut în producții precum „Tătuțu’”, „Vlad”, „Profu’”, „Nimeni nu scapă cu viață”, „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” și în sezonul al doilea al serialului „Groapa”, aflat în dezvoltare.

Percheziții la clubul The Buddhist din Capitală

De-a lungul anilor, clubul The Buddhist s-a aflat în centrul mai multor controverse. La un moment dat, fostul edil interimar al Sectorului 5, Dan Croitoru, susținea public că localul ar fi fost înregistrat la primărie ca ONG, deși ar fi funcționat ca club de noapte. Autoritățile anunțau atunci verificări.

Joi, procurorii au descins la clubul The Buddhist din București, într-un dosar care vizează infracțiuni grave, potrivit unor surse judiciare. Anchetatorii ar fi prins în flagrant mai multe persoane, iar în timpul intervenției ar fi fost găsite și substanțe interzise, inclusiv cocaină.

Potrivit comunicatului oficial, prejudiciul estimat în actuala anchetă depășește 19,5 milioane de lei. Informațiile citate provin din surse judiciare.

