Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult...”

Andy Whyment, actor cunoscut din serialul britanic „Coronation Street”, a fost ridiculizat chiar de fanii săi, după ce și-a cumpărat un SUV „ieftin” de 40.000 de lire sterline. „N-ar trebui să fii putred de bogat?”, este mesajul unui comentator.

Andy a devenit celebru încă din anii 2000, când s-a alăturat serialului, în rolul lui Kirk Sutherland, scrie thesun.co.uk.

În cei 25 de ani de carieră, starul britanic a reușit să adune o avere consistentă, având salarii cu „șase zerouri”.

Acest fapt a devenit un motiv de critică din partea fanilor. Actorul a mers la o reprezentanță Kia, de unde și-a cumpărat un SUV Kia Sportage care costă între 30.000-40.000 lire sterline.

„N-ar trebui să fii foarte bogat?”, îl „trage de mânecă” un comentator.

„Poți mai mult decât Kia…ia-ți o mașină ca lumea”, îl „ceartă” alt cârcotaș.

Alți fani îl apără însă pe Andy. „O mașină de 32.000 de lire nu este tocmai ieftină. Pentru mulți oameni este scumpă”.

„Ignoră criticile, oricine scrie așa ceva fie se plictisește, fie are probleme”.

Andy s-a apărat spunând că nu câștigă atât de mulți bani pe cât cred internauții.

Sursa foto: Instagram/TikTok andy.whyment7

