Îl mai știi? Fostul actor-copil Steven Anthony Lawrence, cunoscut din producțiile Disney, a participat la show-ul The Floor, găzduit de un alt star, Rob Lowe.

Actorul în vârstă de 35 de ani l-a interpretat pe Bernard „Beans” Aranguren în serialul de succes „Even Stevens”, difuzat între anii 2001-2003, scrie Daily Mail.

Starul Disney a jucat în filme celebre din anii 1990-2000, cum ar fi „My Favourite Martian”, cu Jeff Daniels, „The Cat In The Hat” cu Mike Myers și „Cheaper By The Dozen”, cu Steve Martin.

Chiar dacă a continuat să lucreze ca actor, ultimul său film de succes a fost comedia „Kicking & Screaming”, cu Will Ferrell, în 2005.

Miercuri, Lawrence a fost concurent la emisiunea lui Lowe de pe FOX, unde a încercat să câștige marele premiu de 250.000 de dolari.

A cunoscut succesul la o vârstă fragedă

Lawrence a devenit celebru după ce a jucat alături de Shia LaBeouf în serialul Disney „Even Stevens” (2001).

Rolul lui Bens, vecinul enervant al lui Stevens, care vine mereu neinvitat, se simte ca acasă și refuză să mai plece, i-a venit ca o mănușă.

Lawrence a jucat în 22 de episoade ale acestui serial, dar și în „The Even Stevens Movie” din 2003.

Actorul este foarte activ pe rețelele de socializare. Pe Instagram, Lawrence are 8.000 de urmăritori.

La începutul acestui an, Lawrence a susținut că a fost concediat de la Universal Studios după ce ar fi denunțat un presupus pedofil.

Un purtător de cuvânt al Universal a negat însă acuzațiile: „Am investigat și s-a dovedit că afirmațiile fostului angajat sunt false”.

„Având în vedere ceea ce știu, NU VOI PERMITE NICIODATĂ COPILULUI MEU SĂ MEARGĂ LA UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD. Aveți grijă de voi”, a scris Lawrence pe o platformă social media.

Dincolo de cariera sa, Lawrence a recunoscut în trecut că s-a confruntat cu dependența de droguri și alcool. Starul spune că a scăpat de aceste vicii în 2019.

Actorul le vorbește acum elevilor de liceu despre pericolele consumului de substanțe interzise.

