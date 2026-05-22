Prima pagină » Film » Îl mai știi? Transformarea celebrului copil-minune de la Hollywood. Cum arată la 35 de ani

Îl mai știi? Transformarea celebrului copil-minune de la Hollywood. Cum arată la 35 de ani

Gandul Film
Îl mai știi? Transformarea celebrului copil-minune de la Hollywood. Cum arată la 35 de ani
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Îl mai știi? Fostul actor-copil Steven Anthony Lawrence, cunoscut din producțiile Disney, a participat la show-ul The Floor, găzduit de un alt star, Rob Lowe.

Actorul în vârstă de 35 de ani l-a interpretat pe Bernard „Beans” Aranguren în serialul de succes „Even Stevens”, difuzat între anii 2001-2003, scrie Daily Mail.

Starul Disney a jucat în filme celebre din anii 1990-2000, cum ar fi „My Favourite Martian”, cu Jeff Daniels, „The Cat In The Hat” cu Mike Myers și „Cheaper By The Dozen”, cu Steve Martin.

Chiar dacă a continuat să lucreze ca actor, ultimul său film de succes a fost comedia „Kicking & Screaming”, cu Will Ferrell, în 2005.

Miercuri, Lawrence a fost concurent la emisiunea lui Lowe de pe FOX, unde a încercat să câștige marele premiu de 250.000 de dolari.

A cunoscut succesul la o vârstă fragedă

Lawrence a devenit celebru după ce a jucat alături de Shia LaBeouf în serialul Disney „Even Stevens” (2001).

Rolul lui Bens, vecinul enervant al lui Stevens, care vine mereu neinvitat, se simte ca acasă și refuză să mai plece, i-a venit ca o mănușă.

Lawrence a jucat în 22 de episoade ale acestui serial, dar și în „The Even Stevens Movie” din 2003.

Actorul este foarte activ pe rețelele de socializare. Pe Instagram, Lawrence are 8.000 de urmăritori.

La începutul acestui an, Lawrence a susținut că a fost concediat de la Universal Studios după ce ar fi denunțat un presupus pedofil.

Un purtător de cuvânt al Universal a negat însă acuzațiile: „Am investigat și s-a dovedit că afirmațiile fostului angajat sunt false”.

„Având în vedere ceea ce știu, NU VOI PERMITE NICIODATĂ COPILULUI MEU SĂ MEARGĂ LA UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD. Aveți grijă de voi”, a scris Lawrence pe o platformă social media.

Dincolo de cariera sa, Lawrence a recunoscut în trecut că s-a confruntat cu dependența de droguri și alcool. Starul spune că a scăpat de aceste vicii în 2019.

Actorul le vorbește acum elevilor de liceu despre pericolele consumului de substanțe interzise.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Capturi FOX, DISNEY

Recomandarea video

Citește și

CINEMA Echipa filmului „Fiord”, în frunte cu regizorul Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan, a strălucit pe covorul roșu de la Cannes
21:49, 18 May 2026
Echipa filmului „Fiord”, în frunte cu regizorul Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan, a strălucit pe covorul roșu de la Cannes
CINEMA Serialul de pe Netflix care a cucerit toate topurile. 10 milioane de telespectatori în doar o săptămână
08:00, 06 May 2026
Serialul de pe Netflix care a cucerit toate topurile. 10 milioane de telespectatori în doar o săptămână
CINEMA „Odiseea” lui Christopher Nolan: Cu ce noutăți vine al doilea trailer al filmului mitologic care urmează să apară în cinematografe
23:58, 05 May 2026
„Odiseea” lui Christopher Nolan: Cu ce noutăți vine al doilea trailer al filmului mitologic care urmează să apară în cinematografe
SHOWBIZ Obiecte din colecția lui Matthew Perry, vândute la licitație în scop caritabil. Starul din „Prietenii tăi” a murit în octombrie 2023
22:41, 05 May 2026
Obiecte din colecția lui Matthew Perry, vândute la licitație în scop caritabil. Starul din „Prietenii tăi” a murit în octombrie 2023
DECES Chantal Nobel a murit la 77 de ani. În aprilie 1985, actrița franceză a suferit un accident care i-a distrus cariera
19:37, 05 May 2026
Chantal Nobel a murit la 77 de ani. În aprilie 1985, actrița franceză a suferit un accident care i-a distrus cariera
SHOWBIZ Actrița de succes care a falimentat după ce a fost păcălită de un escroc. „Îți mulțumim. Ne datorezi 90% din câștigurile tale”
18:17, 04 May 2026
Actrița de succes care a falimentat după ce a fost păcălită de un escroc. „Îți mulțumim. Ne datorezi 90% din câștigurile tale”
Mediafax
Clasamentul surpriză al celor mai neprietenoase orașe europene
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Momente ULUITOARE la priveghiul femeii din Sibiu care și-a UCIS mama. Amiana a fost ABANDONATĂ
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Diana Buzoianu îi răspunde lui Florin Prunea după acuzațiile de „videochat”: „Genul ăsta de atac furibund arată disperarea”
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Cancan.ro
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Ce se întâmplă doctore
Cum arată astăzi „Geta” din Liceenii. Cesonia Postelnicu are 58 de ani! Cu ce se ocupă în prezent
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat cărțile de joc?
FLASH NEWS Reuters: Siria, invitată în premieră la summitul G7. Ahmed al-Sharaa va reprezenta Damascul în Franța
11:02
Reuters: Siria, invitată în premieră la summitul G7. Ahmed al-Sharaa va reprezenta Damascul în Franța
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Alianța PNL-USR se va rupe. Se bat pe 10% dintre electorat. Bătălia va începe de la cel care conduce alianța – Bolojan sau Fritz”
11:00
Ion Cristoiu: „Alianța PNL-USR se va rupe. Se bat pe 10% dintre electorat. Bătălia va începe de la cel care conduce alianța – Bolojan sau Fritz”
EXCLUSIV „Nemuritorului” Predoiu i se arată pisica. Bușcu: Puterea în stat a fost dizolvată/Acum sunt mai multe grupuri care și-o dispută
10:56
„Nemuritorului” Predoiu i se arată pisica. Bușcu: Puterea în stat a fost dizolvată/Acum sunt mai multe grupuri care și-o dispută
GALERIE FOTO Incendiu puternic pe autostrada A1, în județul Timiș. Remorca unui autotren a luat foc, în mers
10:56
Incendiu puternic pe autostrada A1, în județul Timiș. Remorca unui autotren a luat foc, în mers
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan recunoaște public că nu are voie să dea Ordonanțe, după ce Grindeanu a sesizat CCR pentru adoptarea OUG privind programul SAFE
10:51
Ilie Bolojan recunoaște public că nu are voie să dea Ordonanțe, după ce Grindeanu a sesizat CCR pentru adoptarea OUG privind programul SAFE
INFRASTRUCTURĂ CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda
10:49
CNAIR ar putea fi pusă pe butuci de firma italiană Pizarroti. Italienii pregătesc executarea după litigiul privind autostrada Sebeș-Turda

Cele mai noi

Trimite acest link pe